النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة

تعليقاً على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة للمرضى الذين تعتمد حياتهم على أجهزة موصلة بالكهرباء، حرصاً منها على حياتهم، موضحة أن التسجيل في الخدمة متاح على كافة قنواتها الإلكترونية .

جاء ذلك في معرض تعليق الشركة على مقطع فيديو مصور لمواطن يشكو من فصل الخدمة لمدة 20 دقيقة لتغيير العداد الميكانيكي إلى ذكي، بينما كان هو ووالده في المستشفى وعاد أثناء التغيير.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أنه تم التواصل مع المواطن والاطمئنان على والده، وقدمت اعتذارها له، كما حثت المواطن على التسجيل الفوري في خدمة "اطمئن"؛ لتتمكن الشركة من الاهتمام بحالة والده ضمن الحالات ذات الحاجة الماسة للكهرباء، بحيث لا تفصل الكهرباء عن المنزل في الحالات المجدولة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن المرضى ذوي الحاجات الماسة على رأس أولوياتها القصوى، وأنها منذ أن قدمت خدمة "اطمئن" وهي توليهم جل اهتمامها ورعايتها، ولا تفصل عنهم الخدمة لأي سبب كان، وفي حالات الضرورة الخارجة عن الإرادة توفر لهم مولدات احتياطية متنقلة قبل عملية الفصل.

ودعت الشركة، مشتركيها من لديهم حالات مرضية تعتمد على الأجهزة الموصلة بالكهرباء، التسجيل فوراً في خدمة "اطمئن"، لتتمكن من خدمتهم ومراعاة حالاتهم (شفاهم الله).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة للمرضى الذين تعتمد حياتهم على أجهزة موصلة بالكهرباء، حرصاً منها على حياتهم، موضحة أن التسجيل في الخدمة متاح على كافة قنواتها الإلكترونية .

جاء ذلك في معرض تعليق الشركة على مقطع فيديو مصور لمواطن يشكو من فصل الخدمة لمدة 20 دقيقة لتغيير العداد الميكانيكي إلى ذكي، بينما كان هو ووالده في المستشفى وعاد أثناء التغيير.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أنه تم التواصل مع المواطن والاطمئنان على والده، وقدمت اعتذارها له، كما حثت المواطن على التسجيل الفوري في خدمة "اطمئن"؛ لتتمكن الشركة من الاهتمام بحالة والده ضمن الحالات ذات الحاجة الماسة للكهرباء، بحيث لا تفصل الكهرباء عن المنزل في الحالات المجدولة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن المرضى ذوي الحاجات الماسة على رأس أولوياتها القصوى، وأنها منذ أن قدمت خدمة "اطمئن" وهي توليهم جل اهتمامها ورعايتها، ولا تفصل عنهم الخدمة لأي سبب كان، وفي حالات الضرورة الخارجة عن الإرادة توفر لهم مولدات احتياطية متنقلة قبل عملية الفصل.

ودعت الشركة، مشتركيها من لديهم حالات مرضية تعتمد على الأجهزة الموصلة بالكهرباء، التسجيل فوراً في خدمة "اطمئن"، لتتمكن من خدمتهم ومراعاة حالاتهم (شفاهم الله).

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:22 PM

"السعودية للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة

تعليقاً على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
786

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة للمرضى الذين تعتمد حياتهم على أجهزة موصلة بالكهرباء، حرصاً منها على حياتهم، موضحة أن التسجيل في الخدمة متاح على كافة قنواتها الإلكترونية .

جاء ذلك في معرض تعليق الشركة على مقطع فيديو مصور لمواطن يشكو من فصل الخدمة لمدة 20 دقيقة لتغيير العداد الميكانيكي إلى ذكي، بينما كان هو ووالده في المستشفى وعاد أثناء التغيير.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أنه تم التواصل مع المواطن والاطمئنان على والده، وقدمت اعتذارها له، كما حثت المواطن على التسجيل الفوري في خدمة "اطمئن"؛ لتتمكن الشركة من الاهتمام بحالة والده ضمن الحالات ذات الحاجة الماسة للكهرباء، بحيث لا تفصل الكهرباء عن المنزل في الحالات المجدولة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن المرضى ذوي الحاجات الماسة على رأس أولوياتها القصوى، وأنها منذ أن قدمت خدمة "اطمئن" وهي توليهم جل اهتمامها ورعايتها، ولا تفصل عنهم الخدمة لأي سبب كان، وفي حالات الضرورة الخارجة عن الإرادة توفر لهم مولدات احتياطية متنقلة قبل عملية الفصل.

ودعت الشركة، مشتركيها من لديهم حالات مرضية تعتمد على الأجهزة الموصلة بالكهرباء، التسجيل فوراً في خدمة "اطمئن"، لتتمكن من خدمتهم ومراعاة حالاتهم (شفاهم الله).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة