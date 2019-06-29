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المسحل.. المرشح الوحيد لكرسي رئاسة اتحاد القدم

الأخضر والمدرب ومونديال 2022 أبرز الملفات

أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل، وتقرر أن تعقد اليوم السبت الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؛ حيث أوضح المسحل خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، لإطلاق برنامجه الانتخابي الخاص برئاسة اتحاد القدم، بأن ملف مدرب المنتخب السعودي سيتم التعامل معه خلال الشهر المقبل؛ حتى يتمكن المدرب من متابعة لاعبي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال المسحل: نستهدف مراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، والتأهل إلى كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020، والتعاقد مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس العالم 2026 و2030، مع العمل على استضافة البطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل.. المرشح الوحيد لكرسي رئاسة اتحاد القدم
سبق

أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل، وتقرر أن تعقد اليوم السبت الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؛ حيث أوضح المسحل خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، لإطلاق برنامجه الانتخابي الخاص برئاسة اتحاد القدم، بأن ملف مدرب المنتخب السعودي سيتم التعامل معه خلال الشهر المقبل؛ حتى يتمكن المدرب من متابعة لاعبي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال المسحل: نستهدف مراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، والتأهل إلى كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020، والتعاقد مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس العالم 2026 و2030، مع العمل على استضافة البطولات.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:30 AM

المسحل.. المرشح الوحيد لكرسي رئاسة اتحاد القدم

الأخضر والمدرب ومونديال 2022 أبرز الملفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل، وتقرر أن تعقد اليوم السبت الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؛ حيث أوضح المسحل خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، لإطلاق برنامجه الانتخابي الخاص برئاسة اتحاد القدم، بأن ملف مدرب المنتخب السعودي سيتم التعامل معه خلال الشهر المقبل؛ حتى يتمكن المدرب من متابعة لاعبي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال المسحل: نستهدف مراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، والتأهل إلى كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020، والتعاقد مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس العالم 2026 و2030، مع العمل على استضافة البطولات.

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