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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من الـ80 ألف حالة

فيما تم تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة

اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ80 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 77954 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 77954حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعافو كورونا في المملكة يقتربون من الـ80 ألف حالة
سبق

اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ80 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 77954 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 77954حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:13 PM

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من الـ80 ألف حالة

فيما تم تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ80 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 77954 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 77954حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,981
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