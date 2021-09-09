وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي للتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس

شهد مناقشة تعزيز العمل على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (156) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة.

وشهد الاجتماع، إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كما جرى مناقشة تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب اجتماع اللجنة العربية، المجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية.

وبحث اجتماع اللجنة العربية تكثيف الجهود المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.

يذكر أن اجتماع اللجنة العربية، شارك فيه وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامر، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجارندي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي.