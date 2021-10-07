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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو.. مساء اليوم

لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو.. مساء اليوم
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
05:55 PM

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو.. مساء اليوم

لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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