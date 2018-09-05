بن سعيدان يناقش مع رؤساء 26 بلدية تحسين أعمال القطاع البلدي في جازان

دشن تطبيق بلاغات #جازان_940 للهواتف الذكية

بحث أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم رفع مستوى وتحسين العمل البلدي بالمنطقة، وإنجاز المبادرات التي تم إطلاقها عبر برنامج مدينتي 2018، وذلك خلال اجتماعه برؤساء البلديات البالغة 26 بلدية، بحضور وكلاء ومدراء العموم بالأمانة.

واشتمل الاجتماع على أهمية متابعة وتحسين سير العمل، وإنجاز المبادرات التي تعنى بالبنية التحتية، وزيادة الإيرادات، وتحسين الإجراءات، ونسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن مثل هذه الاجتماعات مع البلديات من شأنها متابعة أعمال القطاع البلدي في المنطقة، والرفع من مستواه وجودته لتحقيق أهداف وتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ووزير الشؤون البلدية القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وأشار إلى أنه تم استعراض موقف مؤشرات أمانة منطقة جازان البلديات المرتبطة بها في برنامج مدينتي 2018، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والوقوف على نسب إنجاز المشاريع وآلية تنفيذها، وإيجاد الحلول لأي معوقات تحول دون سرعة تنفيذ المشاريع البلدية في المنطقة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.

وطالب مسؤولي الأمانة والبلديات بمضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي، وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير، لتحقيق الأهداف المنشودة وتفعيلها بالوقت المحدد، بما تتوافق مع توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مهندس رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، منوهًا بأن هناك عمل دؤوب وتحولات كبرى لخدمة المواطن والمقيم في المملكة في كافة المجالات بصفة عامة، و القطاع البلدي بصفة خاصة لكونه جزء من عملية التحول، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

تدشين تطبيق البلاغات

إلى ذلك دشن بن سعيدان تطبيق البلاغات 940 للهواتف الذكية المرتبط مركزيا مع جميع البلديات.

وبين أمين جازان نايف بن سعيدان أن التطبيق يوفر إمكانية التقاط صورة مباشرة، أو فيديو لموضع البلاغ، والقيام برصد الموقع الجغرافي، ونقل المعلومات إلى مركز البلاغات بالأمانة، مؤكدا إلى أنه سيتم التعامل مع البلاغات المقدمة باهتمام كبير، ومعالجتها، بما يعود بالنفع على تحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين، مبينا إلى أنها تعد إحدى الخطوات التطويرية التي تنفذها الأمانة، وذلك لضمان تسريع وتيرة التحول الالكتروني، لتحقيق مبدأ الشفافية، وتحسين الأداء، والتسهيل على المستفيدين من خلال استقبال بلاغاتهم على مدار 24 ساعة.