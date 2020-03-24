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اللواء "القرقاح" يقف ميدانيًا على تنفيذ  قرار منع التجول بنجران

اطّلع على خلو الشوارع من المركبات والتزام المواطن بالتعليمات

وقف نائب مدير شرطة نجران اللواء سالم بن هياف القرقاح ميدانيًا على الجهود التي تبذلها شرطة منطقة نجران في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهًا شكره لضباط وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.

وتفصيلاً، نوه "القرقاح" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، وقد باشر نائب مدير شرطة نجران العمل ميدانيًا على نقاط التفتيش الموزعة داخل المدينة وخارجها.

ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلو شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنيًا السلامة للجميع.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللواء "القرقاح" يقف ميدانيًا على تنفيذ  قرار منع التجول بنجران
سبق

وقف نائب مدير شرطة نجران اللواء سالم بن هياف القرقاح ميدانيًا على الجهود التي تبذلها شرطة منطقة نجران في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهًا شكره لضباط وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.

وتفصيلاً، نوه "القرقاح" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، وقد باشر نائب مدير شرطة نجران العمل ميدانيًا على نقاط التفتيش الموزعة داخل المدينة وخارجها.

ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلو شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنيًا السلامة للجميع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:58 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:23 AM

اللواء "القرقاح" يقف ميدانيًا على تنفيذ  قرار منع التجول بنجران

اطّلع على خلو الشوارع من المركبات والتزام المواطن بالتعليمات

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
8,694

وقف نائب مدير شرطة نجران اللواء سالم بن هياف القرقاح ميدانيًا على الجهود التي تبذلها شرطة منطقة نجران في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهًا شكره لضباط وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.

وتفصيلاً، نوه "القرقاح" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، وقد باشر نائب مدير شرطة نجران العمل ميدانيًا على نقاط التفتيش الموزعة داخل المدينة وخارجها.

ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلو شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنيًا السلامة للجميع.

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