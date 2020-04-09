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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29

تستمر حتى نهاية اليوم الخميس

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:55 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29

تستمر حتى نهاية اليوم الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
4,842

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

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