بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
تستمر حتى نهاية اليوم الخميس
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.حساب المواطن
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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:55 AM
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29
تستمر حتى نهاية اليوم الخميس
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
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