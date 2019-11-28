ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 160 طنًا منتجات علفية مخالفة، و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة لدى الهيئة، خلال جولات تفتيشية في منطقة الرياض مؤخراً. وقالت "الغذاء والدواء": المفتشون رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً. وأضافت: ضبط المفتشون أيضاً نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة. وأشارت "الهيئة" إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

"الغذاء والدواء" تضبط 160 طنًا منتجات أعلاف مخالفة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-28 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 160 طنًا منتجات علفية مخالفة، و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة لدى الهيئة، خلال جولات تفتيشية في منطقة الرياض مؤخراً.



وقالت "الغذاء والدواء": المفتشون رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً.



وأضافت: ضبط المفتشون أيضاً نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة.



وأشارت "الهيئة" إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة.



ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 04:27 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 160 طنًا منتجات أعلاف مخالفة مفتشو "الهيئة" صادروا 10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة





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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 160 طنًا منتجات علفية مخالفة، و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة لدى الهيئة، خلال جولات تفتيشية في منطقة الرياض مؤخراً.



وقالت "الغذاء والدواء": المفتشون رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً.



وأضافت: ضبط المفتشون أيضاً نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة.



وأشارت "الهيئة" إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة.



ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.