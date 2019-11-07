النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز

الميليشيا استهدفت المدنيين عقب هزيمتها

قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر الميليشيات الحوثية.

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن هزيمة عناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت عقب هزيمتها حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل، جرى إسعافهما إلى المستشفى.

الميليشيات الحوثية الإرهابية الميليشيا الحوثية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز
سبق

قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر الميليشيات الحوثية.

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن هزيمة عناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت عقب هزيمتها حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل، جرى إسعافهما إلى المستشفى.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:03 PM

الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز

الميليشيا استهدفت المدنيين عقب هزيمتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
141

قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر الميليشيات الحوثية.

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن هزيمة عناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت عقب هزيمتها حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل، جرى إسعافهما إلى المستشفى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,882
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,039
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,450
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,689

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة