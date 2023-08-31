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مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع الخبراء العرب والصينيين في المكتبات.. غداً

يُعقد عبر الوسائل الافتراضية بمكتبة مقاطعة جه جيانغ "مدينة هانجرو.. الصين"

‬ تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض غداً في الدورة الرابعة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات الذي تنظمه مكتبة الصين الوطنية، بإشراف جامعة الدول العربية، تحت عنوان "التبادل والتعاون الإقليمي بين المكتبات في ظل تفشي الوباء"، الذي يُعقد عبر الوسائل الافتراضية بمكتبة مقاطعة جه جيانغ (مدينة هانجرو – الصين).

وتناقش المكتبة في الاجتماع عدة محاور، تتضمن الدور الثقافي لفرع المكتبة في جامعة بكين الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017م، والأثر العلمي للمكتبة الرقمية العربية الصينية التي دشنها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ في العام 2018م بحضور وزراء الخارجية العرب، التي تشرف عليها جامعة الدول العربية.

وأسندت لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة مهمة تطويرها والعمل على بنائها بشكل عصري، وكذلك إبراز ملامح المعرض الفني لتطور الخط العربي والخط الصيني، الذي دُشن برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في العام 2021م، والحديث عن رؤية المملكة 2030 وأثرها في المجال الثقافي والمعرفي، وكذلك حوار الشباب "السعودي – الصيني"، والبرامج التفاعلية البينية في المكتبات العربية والصينية، وإقامة دورة تدريبية (افتراضية) في فهرسة الأوعية العربية للمختصين الصينين العاملين في المكتبات الصينية المهتمة بالإنتاج الفكري العربي.

وتستعرض المكتبة أكثر من 50 نشاطاً ثقافياً أقامتها خلال جائحة كورونا، تنوعت في موضوعاتها والجمهور المستهدف منها، شملت مجالات عدة منها: اللغة العربية، والذكاء الصناعي، وثقافة الطفل، ومهرجان القراءة، والحزام والطريق، إضافة إلى الدورات التدريبية والفهرسة العربية والفهرسة الصينية، وقواعد البيانات.

ويستهل الاجتماع بجلسة افتتاحية يتخللها كلمات لعدد من مسؤولي الثقافة والمكتبات من الجانبين العربي والصيني.

وتتضمن الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "فرص وتحديات لخدمة الأونلاين"، مقدمة من عشر مكتبات صينية وعربية يلقيها ممثلو خمس مكتبات من الجانب الصيني وممثلو خمس مكتبات من الجانب العربي، ويترأس الجلسة الجانب العربي، فيما يترأس الجلسة الثانية الجانب الصيني وتحمل عنوان "خصائص وأنماط جديدة لإدارة عمليات المكتبات العربية والصينية"، وتتضمن كذلك عشر كلمات لممثلي خمس مكتبات من الجانب الصيني وخمس أخرى من الجانب العربي.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أقامت عشرات البرامج المعرفية والثقافية في عامي 2021 / 2022 خلال تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال استخدام التقنية والتواصل عن بُعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع الخبراء العرب والصينيين في المكتبات.. غداً
سبق

‬ تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض غداً في الدورة الرابعة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات الذي تنظمه مكتبة الصين الوطنية، بإشراف جامعة الدول العربية، تحت عنوان "التبادل والتعاون الإقليمي بين المكتبات في ظل تفشي الوباء"، الذي يُعقد عبر الوسائل الافتراضية بمكتبة مقاطعة جه جيانغ (مدينة هانجرو – الصين).

وتناقش المكتبة في الاجتماع عدة محاور، تتضمن الدور الثقافي لفرع المكتبة في جامعة بكين الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017م، والأثر العلمي للمكتبة الرقمية العربية الصينية التي دشنها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ في العام 2018م بحضور وزراء الخارجية العرب، التي تشرف عليها جامعة الدول العربية.

وأسندت لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة مهمة تطويرها والعمل على بنائها بشكل عصري، وكذلك إبراز ملامح المعرض الفني لتطور الخط العربي والخط الصيني، الذي دُشن برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في العام 2021م، والحديث عن رؤية المملكة 2030 وأثرها في المجال الثقافي والمعرفي، وكذلك حوار الشباب "السعودي – الصيني"، والبرامج التفاعلية البينية في المكتبات العربية والصينية، وإقامة دورة تدريبية (افتراضية) في فهرسة الأوعية العربية للمختصين الصينين العاملين في المكتبات الصينية المهتمة بالإنتاج الفكري العربي.

وتستعرض المكتبة أكثر من 50 نشاطاً ثقافياً أقامتها خلال جائحة كورونا، تنوعت في موضوعاتها والجمهور المستهدف منها، شملت مجالات عدة منها: اللغة العربية، والذكاء الصناعي، وثقافة الطفل، ومهرجان القراءة، والحزام والطريق، إضافة إلى الدورات التدريبية والفهرسة العربية والفهرسة الصينية، وقواعد البيانات.

ويستهل الاجتماع بجلسة افتتاحية يتخللها كلمات لعدد من مسؤولي الثقافة والمكتبات من الجانبين العربي والصيني.

وتتضمن الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "فرص وتحديات لخدمة الأونلاين"، مقدمة من عشر مكتبات صينية وعربية يلقيها ممثلو خمس مكتبات من الجانب الصيني وممثلو خمس مكتبات من الجانب العربي، ويترأس الجلسة الجانب العربي، فيما يترأس الجلسة الثانية الجانب الصيني وتحمل عنوان "خصائص وأنماط جديدة لإدارة عمليات المكتبات العربية والصينية"، وتتضمن كذلك عشر كلمات لممثلي خمس مكتبات من الجانب الصيني وخمس أخرى من الجانب العربي.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أقامت عشرات البرامج المعرفية والثقافية في عامي 2021 / 2022 خلال تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال استخدام التقنية والتواصل عن بُعد.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:17 PM

مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع الخبراء العرب والصينيين في المكتبات.. غداً

يُعقد عبر الوسائل الافتراضية بمكتبة مقاطعة جه جيانغ "مدينة هانجرو.. الصين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض غداً في الدورة الرابعة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات الذي تنظمه مكتبة الصين الوطنية، بإشراف جامعة الدول العربية، تحت عنوان "التبادل والتعاون الإقليمي بين المكتبات في ظل تفشي الوباء"، الذي يُعقد عبر الوسائل الافتراضية بمكتبة مقاطعة جه جيانغ (مدينة هانجرو – الصين).

وتناقش المكتبة في الاجتماع عدة محاور، تتضمن الدور الثقافي لفرع المكتبة في جامعة بكين الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017م، والأثر العلمي للمكتبة الرقمية العربية الصينية التي دشنها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ في العام 2018م بحضور وزراء الخارجية العرب، التي تشرف عليها جامعة الدول العربية.

وأسندت لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة مهمة تطويرها والعمل على بنائها بشكل عصري، وكذلك إبراز ملامح المعرض الفني لتطور الخط العربي والخط الصيني، الذي دُشن برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في العام 2021م، والحديث عن رؤية المملكة 2030 وأثرها في المجال الثقافي والمعرفي، وكذلك حوار الشباب "السعودي – الصيني"، والبرامج التفاعلية البينية في المكتبات العربية والصينية، وإقامة دورة تدريبية (افتراضية) في فهرسة الأوعية العربية للمختصين الصينين العاملين في المكتبات الصينية المهتمة بالإنتاج الفكري العربي.

وتستعرض المكتبة أكثر من 50 نشاطاً ثقافياً أقامتها خلال جائحة كورونا، تنوعت في موضوعاتها والجمهور المستهدف منها، شملت مجالات عدة منها: اللغة العربية، والذكاء الصناعي، وثقافة الطفل، ومهرجان القراءة، والحزام والطريق، إضافة إلى الدورات التدريبية والفهرسة العربية والفهرسة الصينية، وقواعد البيانات.

ويستهل الاجتماع بجلسة افتتاحية يتخللها كلمات لعدد من مسؤولي الثقافة والمكتبات من الجانبين العربي والصيني.

وتتضمن الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "فرص وتحديات لخدمة الأونلاين"، مقدمة من عشر مكتبات صينية وعربية يلقيها ممثلو خمس مكتبات من الجانب الصيني وممثلو خمس مكتبات من الجانب العربي، ويترأس الجلسة الجانب العربي، فيما يترأس الجلسة الثانية الجانب الصيني وتحمل عنوان "خصائص وأنماط جديدة لإدارة عمليات المكتبات العربية والصينية"، وتتضمن كذلك عشر كلمات لممثلي خمس مكتبات من الجانب الصيني وخمس أخرى من الجانب العربي.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أقامت عشرات البرامج المعرفية والثقافية في عامي 2021 / 2022 خلال تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال استخدام التقنية والتواصل عن بُعد.

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