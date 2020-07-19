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الطقس اليوم: رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان

تشمل هذه المناطق.. وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق: (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق: (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
08:22 AM

الطقس اليوم: رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان

تشمل هذه المناطق.. وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق: (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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