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الأفلاج تعلن اكتمال وصول المقررات الدراسية .. و90 قائدًا وقائدة يعودون للمدارس غدًا

"آل مغيرة" تابع وصولها واطلع على خطة توزيعها عبر زيارته المستودعات

أكدت إدارة تعليم الأفلاج اكتمال وصول المقررات الدراسية لكل المراحل لمستودعات الإدارة، مساء أمس الجمعة، بينما يستعد أكثر من 90 قائدًا وقائدة للعودة للمدارس غدًا الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة لـ"سبق"، أنه اكتمل مساء أمس الجمعة، وصول كامل المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها زملاؤه في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة المستودعات ومشرف المقررات المدرسية، ومتابعتهم المستمرة حتى وصول آخر المقررات الدراسية.

يُذكر أن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية، واطلع على خطة توزيعها على المدارس.

وفي شأن متصل، انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال نحو 90 قائدًا وقائدة، بالإضافة إلى كامل الهيئة الإدارية للمدارس لجدولة وتنظيم الأعمال الإدارية قبل بداية انطلاقة العام الدراسي وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

كما سيشهد غدًا الأحد عودة المشرفين التربويين بكل أقسام الإدارة.

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الأفلاج تعلن اكتمال وصول المقررات الدراسية .. و90 قائدًا وقائدة يعودون للمدارس غدًا
سبق

أكدت إدارة تعليم الأفلاج اكتمال وصول المقررات الدراسية لكل المراحل لمستودعات الإدارة، مساء أمس الجمعة، بينما يستعد أكثر من 90 قائدًا وقائدة للعودة للمدارس غدًا الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة لـ"سبق"، أنه اكتمل مساء أمس الجمعة، وصول كامل المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها زملاؤه في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة المستودعات ومشرف المقررات المدرسية، ومتابعتهم المستمرة حتى وصول آخر المقررات الدراسية.

يُذكر أن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية، واطلع على خطة توزيعها على المدارس.

وفي شأن متصل، انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال نحو 90 قائدًا وقائدة، بالإضافة إلى كامل الهيئة الإدارية للمدارس لجدولة وتنظيم الأعمال الإدارية قبل بداية انطلاقة العام الدراسي وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

كما سيشهد غدًا الأحد عودة المشرفين التربويين بكل أقسام الإدارة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:01 PM

الأفلاج تعلن اكتمال وصول المقررات الدراسية .. و90 قائدًا وقائدة يعودون للمدارس غدًا

"آل مغيرة" تابع وصولها واطلع على خطة توزيعها عبر زيارته المستودعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أكدت إدارة تعليم الأفلاج اكتمال وصول المقررات الدراسية لكل المراحل لمستودعات الإدارة، مساء أمس الجمعة، بينما يستعد أكثر من 90 قائدًا وقائدة للعودة للمدارس غدًا الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة لـ"سبق"، أنه اكتمل مساء أمس الجمعة، وصول كامل المقررات الدراسية إلى مستودعات الإدارة، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها زملاؤه في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة المستودعات ومشرف المقررات المدرسية، ومتابعتهم المستمرة حتى وصول آخر المقررات الدراسية.

يُذكر أن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية، واطلع على خطة توزيعها على المدارس.

وفي شأن متصل، انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال نحو 90 قائدًا وقائدة، بالإضافة إلى كامل الهيئة الإدارية للمدارس لجدولة وتنظيم الأعمال الإدارية قبل بداية انطلاقة العام الدراسي وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

كما سيشهد غدًا الأحد عودة المشرفين التربويين بكل أقسام الإدارة.

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