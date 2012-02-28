تقدير إماراتي لمركز رؤية بعد مشاركته بمعرض تقنيات الإعاقة البصرية

قدمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً شكرها لمركز رؤية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لمشاركتهم في معرض تقنيات الإعاقة البصرية - الشرق الأوسط - الدولي في دورته الثالثة الذي نظمته الجمعية بمركز إكسبو للمؤتمرات والمعارض بالشارقة خلال الفترة 13- 15 فبراير 2018.



وقالت الجمعية في خطاب شكر تلقته مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية: نتقدم لكم بأرق معاني الشكر والتقدير والعرفان على مشاركتكم المتميزة في معرض تقنيات الإعاقة البصرية، مما يمثل دفعة كبيرة لنا في استمرار تنظيم الدورات القادمة وتنويع وتطوير ورش العمل المصاحبة بما يخدم أبناءنا وإخواننا من المعاقين بصرياً بالمنطقة بتعاونكم معنا

وكان مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، قد شارك في معرض "سايت مي" والمقام في الشارقة في الفترة من 13 إلى 15 فبراير من خلال أربعة أعضاء من الشباب والفتيات .



وعرضت العضوات الكفيفات إنتاجهن من العطور والديكوباج والإكسسوارات ونموذج من التقويم السنوي بلغة البرايل والذي نفذ بطريقة مبتكرة، ولاقت المنتجات صدى كبيرًا من الحضور، كما ضم الجناح المخصص للمركز عرضاً بالبوربوينت للرسالة والرؤية والأهداف وإنجازات المركز .