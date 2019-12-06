"تعليم شرورة" يدشن انطلاق الفرق الكشفية ومعرض الإبداع للمبتكرين

لاستثمار طاقات الشباب وتطوير مواهب المبدعين

دشن مدير تعليم "شرورة" فهد بن صالح عقالا، انطلاق الفرق الكشفية بتعليم شرورة لكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث شاهد مدير التعليم استعراض الفرق الكشفية، وقلد المنديل الكشفي للمشاركين، وكذلك افتتاح مدير التعليم معرض إبداع شرورة 2020 للمبتكرين، ضمن برامج الموهوبين، حيث شاهد الحضور أعمال الطلاب واستمعوا لكل طالب وما قدمه من ابتكار أو بحث علمي.

وبين مدير قسم الموهوبين بتعليم شرورة عزام الصحفي، أنه بدأ العمل على المعرض منذ أكثر من شهر تقريباً، بتقديم دورة لمنسقي موهبة في المدارس بعنوان (كيف تصل لفكرة مشروعك العلمي)، وتوجيه المنسقين لتقديمها لأبنائنا الطلاب في المدارس، وتم تقديم أكثر من 15 دورة، واستفاد منها أكثر من 300 طالب وطالبة.

وأضاف: "بعد ذلك بدأنا في تأسيس معرض إبداع شرورة 2020 بقسمين الأول للابتكار، والقسم الثاني للبحث العلمي، وشارك معنا في الابتكار أكثر من 30 طالباً وطالبة، وشارك في البحث العلمي أكثر من 70 طالباً وطالبة".

وقدم مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، الشكر والتقدير للقائمين على الفرق الكشفية، ومعرض إبداع شرورة للموهوبين، مشيراً إلى أن تعليم شرورة حريص على استثمار طاقات الشباب في كافة المجالات الكشفية والإبداعية، وتقديم الرعاية والدعم لهم لتصل كل أعمال المبدعين والمبدعات والموهوبين والموهوبات، وتطوير مواهبهم وصقلها؛ ليكونوا مساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمثيل الوطن في كافة المحافل الدولية، حيث إن هؤلاء الطلاب والطالبات هم عماد مستقبل الوطن.

وفي نهاية الحفل كرم مدير تعليم شرورة المنظمين للفرق الكشفية، ومعرض الإبداع والطلاب والطالبات المشاركين بابتكاراتهم في معرض إبداع شرورة.