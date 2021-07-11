إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.



وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.



وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".