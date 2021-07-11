النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن
سبق

أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:41 AM

إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
3
588

أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,723
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,745

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة