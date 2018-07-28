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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية

لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.

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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:43 PM

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية

لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.

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