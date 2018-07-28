زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.