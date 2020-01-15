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حادث مروع يقطع ذراع مواطن بجدة و"جراحة الـ8 ساعات" تعيده

3 فرق بـ"المجمع الطبي" تحركت فورًا بالإسعاف.. "متابعة ومغادرة"

أسهم التدخل السريع من أطباء العظام وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ في إعادة الذراع اليمنى بنجاح لمواطن في العقد الرابع من العمر قد قُطعت أنسجتها من الأعصاب والشرايين والأوردة والعضلات والأوتار؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع بمدينة جدة.

وفي التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع حالة المصاب وهو يعاني من جرح قطعي عميق بالذراع اليمنى ونزيف حاد، وقد كانت الذراع شبه مبتورة، وعلى الفور عملت له الإسعافات الأولية، ونظرًا لاحتياج الحالة إلى تدخل جراحي عاجل تم استدعاء فريق طبي متخصص في جراحة العظام، وفريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وفريق ثالث متخصص في جراحة الأوعية الدموية؛ لمناظرة حالة المصاب وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة له، ولتجنب حدوث أي مضاعفات صحية لا سمح الله.

وجرى نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 8 ساعات، شارك فيها كلٌّ من: أطباء جراحة المخ والأعصاب، وأطباء جراحة الأوعية الدموية، وأطباء جراحة العظام؛ حيث أسهمت سرعة استجابة الأطباء لإجراء العملية في إيصال الأعصاب والشرايين والأوتار المقطوعة، بطريقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وإعادة ذراع المصاب إلى وضعها الطبيعي.

وبعد الانتهاء من العملية تم نقل المصاب إلى أجنحة التنويم العادية، ووضعه تحت الملاحظة الصحية عدة أيام، وإعطاؤه العلاج اللازم حتى استقرت حالته الصحية. وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة أن المصاب غادر المجمع الطبي بعد تماثله للشفاء ولله الحمد، ويخضع حاليًّا للعلاج الدوائي والطبيعي.

فريق طبي جدة مجمع الملك عبدالله الطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروع يقطع ذراع مواطن بجدة و"جراحة الـ8 ساعات" تعيده
سبق

أسهم التدخل السريع من أطباء العظام وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ في إعادة الذراع اليمنى بنجاح لمواطن في العقد الرابع من العمر قد قُطعت أنسجتها من الأعصاب والشرايين والأوردة والعضلات والأوتار؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع بمدينة جدة.

وفي التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع حالة المصاب وهو يعاني من جرح قطعي عميق بالذراع اليمنى ونزيف حاد، وقد كانت الذراع شبه مبتورة، وعلى الفور عملت له الإسعافات الأولية، ونظرًا لاحتياج الحالة إلى تدخل جراحي عاجل تم استدعاء فريق طبي متخصص في جراحة العظام، وفريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وفريق ثالث متخصص في جراحة الأوعية الدموية؛ لمناظرة حالة المصاب وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة له، ولتجنب حدوث أي مضاعفات صحية لا سمح الله.

وجرى نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 8 ساعات، شارك فيها كلٌّ من: أطباء جراحة المخ والأعصاب، وأطباء جراحة الأوعية الدموية، وأطباء جراحة العظام؛ حيث أسهمت سرعة استجابة الأطباء لإجراء العملية في إيصال الأعصاب والشرايين والأوتار المقطوعة، بطريقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وإعادة ذراع المصاب إلى وضعها الطبيعي.

وبعد الانتهاء من العملية تم نقل المصاب إلى أجنحة التنويم العادية، ووضعه تحت الملاحظة الصحية عدة أيام، وإعطاؤه العلاج اللازم حتى استقرت حالته الصحية. وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة أن المصاب غادر المجمع الطبي بعد تماثله للشفاء ولله الحمد، ويخضع حاليًّا للعلاج الدوائي والطبيعي.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:37 AM

حادث مروع يقطع ذراع مواطن بجدة و"جراحة الـ8 ساعات" تعيده

3 فرق بـ"المجمع الطبي" تحركت فورًا بالإسعاف.. "متابعة ومغادرة"

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محمد حضاض - جدة
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24,235

أسهم التدخل السريع من أطباء العظام وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ في إعادة الذراع اليمنى بنجاح لمواطن في العقد الرابع من العمر قد قُطعت أنسجتها من الأعصاب والشرايين والأوردة والعضلات والأوتار؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع بمدينة جدة.

وفي التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع حالة المصاب وهو يعاني من جرح قطعي عميق بالذراع اليمنى ونزيف حاد، وقد كانت الذراع شبه مبتورة، وعلى الفور عملت له الإسعافات الأولية، ونظرًا لاحتياج الحالة إلى تدخل جراحي عاجل تم استدعاء فريق طبي متخصص في جراحة العظام، وفريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وفريق ثالث متخصص في جراحة الأوعية الدموية؛ لمناظرة حالة المصاب وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة له، ولتجنب حدوث أي مضاعفات صحية لا سمح الله.

وجرى نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 8 ساعات، شارك فيها كلٌّ من: أطباء جراحة المخ والأعصاب، وأطباء جراحة الأوعية الدموية، وأطباء جراحة العظام؛ حيث أسهمت سرعة استجابة الأطباء لإجراء العملية في إيصال الأعصاب والشرايين والأوتار المقطوعة، بطريقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وإعادة ذراع المصاب إلى وضعها الطبيعي.

وبعد الانتهاء من العملية تم نقل المصاب إلى أجنحة التنويم العادية، ووضعه تحت الملاحظة الصحية عدة أيام، وإعطاؤه العلاج اللازم حتى استقرت حالته الصحية. وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة أن المصاب غادر المجمع الطبي بعد تماثله للشفاء ولله الحمد، ويخضع حاليًّا للعلاج الدوائي والطبيعي.

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