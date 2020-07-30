النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية

وسط تخوف المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار

بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء ‏طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمر سيكون اختيارياً وليس إلزامياً وسط تخوف بين أوساط المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار.

وتفصيلاً، سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختيارياً وليس إلزامياً.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت في وقت سابق وجود أي احتكار للأدوية في السعودية، مشيرة إلى أنها الأرخص خليجياً، مؤكدة أن ‏64% من الأدوية في السعودية سعرها أقل من 50 ريالاً، مبينة أن سعر الدواء واحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعاً على العلبة حتى لا يمكن التلاعب فيه.

يشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها.

وبحسب تقارير يبلغ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة أكثر من 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، فيما يُقدر حجم النمو في هذا القطاع بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية
سبق

بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء ‏طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمر سيكون اختيارياً وليس إلزامياً وسط تخوف بين أوساط المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار.

وتفصيلاً، سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختيارياً وليس إلزامياً.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت في وقت سابق وجود أي احتكار للأدوية في السعودية، مشيرة إلى أنها الأرخص خليجياً، مؤكدة أن ‏64% من الأدوية في السعودية سعرها أقل من 50 ريالاً، مبينة أن سعر الدواء واحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعاً على العلبة حتى لا يمكن التلاعب فيه.

يشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها.

وبحسب تقارير يبلغ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة أكثر من 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، فيما يُقدر حجم النمو في هذا القطاع بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:11 AM

بدءاً من الأحد.. يحق للشركات الصيدلانية إلغاء طباعة التسعيرة من على الأدوية

وسط تخوف المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
12
8,377

بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء ‏طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمر سيكون اختيارياً وليس إلزامياً وسط تخوف بين أوساط المستهلكين من استغلال القرار للتلاعب بالأسعار.

وتفصيلاً، سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختيارياً وليس إلزامياً.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت في وقت سابق وجود أي احتكار للأدوية في السعودية، مشيرة إلى أنها الأرخص خليجياً، مؤكدة أن ‏64% من الأدوية في السعودية سعرها أقل من 50 ريالاً، مبينة أن سعر الدواء واحد في كل الصيدليات، ويجب أن يكون مطبوعاً على العلبة حتى لا يمكن التلاعب فيه.

يشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها.

وبحسب تقارير يبلغ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة أكثر من 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، فيما يُقدر حجم النمو في هذا القطاع بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,522
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة