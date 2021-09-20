وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

"الجبير" يبحث مستجدات اعتداء "أرامكو" مع السفراء المعتمدين بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-20 الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة. وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 07:21 PM

"الجبير" يبحث مستجدات اعتداء "أرامكو" مع السفراء المعتمدين بالمملكة الْتقاهم في مقر وزارة الخارجية بالرياض وتناول آخر متعلقات القضية سياسيًّا





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الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.