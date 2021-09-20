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"الجبير" يبحث مستجدات اعتداء "أرامكو" مع السفراء المعتمدين بالمملكة

الْتقاهم في مقر وزارة الخارجية بالرياض وتناول آخر متعلقات القضية سياسيًّا

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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"الجبير" يبحث مستجدات اعتداء "أرامكو" مع السفراء المعتمدين بالمملكة
سبق

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
07:21 PM

"الجبير" يبحث مستجدات اعتداء "أرامكو" مع السفراء المعتمدين بالمملكة

الْتقاهم في مقر وزارة الخارجية بالرياض وتناول آخر متعلقات القضية سياسيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول "الجبير" خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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