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لاعبو القادسية: سنعوِّض النقاط التي فقدناها بالفوز على النصر

أكد المحور الغاني في صفوف القادسية محمد فتاو جاهزية فريقه للمباراة المقبلة أمام نادي النصر، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم السبت. وأكد فتاو: نحن مستعدون لمواجهة النصر، وتعويض ما خسرناه من نقاط في المباريات الأخيرة؛ فقد خسرنا نقاطًا كثيرة رغم تفوقنا بالأداء في معظم تلك المباريات؛ لذا نتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونسجل أهدافًا أكثر في المباريات القادمة.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة؛ لأن النصر فريق كبير؛ فهو أحد أندية القمة بالدوري، لكن فريقنا يلعب بشكل جيد، وقادر على التعامل مع أي فريق متى ما حضر التركيز، لكن ينقصنا التوفيق في كثير من الأحيان، والتعامل المناسب مع الفرص.

من جانبه، أوضح لاعب خط الوسط بنادي القادسية حسن العمري أن لديهم إصرارًا على تصحيح المسار ابتداء من المباراة القادمة أمام النصر اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف العمري: لدينا رغبة في تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزنا في الدوري، ولمصالحة الجماهير.

وختم العمري حديثه: نعد الجمهور القدساوي بتحسين الأداء والنتائج.. ونحتاج إلى دعمهم ومساندتهم في المدرجات؛ فهم يشكلون جزءًا كبيرًا من قوتنا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو القادسية: سنعوِّض النقاط التي فقدناها بالفوز على النصر
سبق

أكد المحور الغاني في صفوف القادسية محمد فتاو جاهزية فريقه للمباراة المقبلة أمام نادي النصر، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم السبت. وأكد فتاو: نحن مستعدون لمواجهة النصر، وتعويض ما خسرناه من نقاط في المباريات الأخيرة؛ فقد خسرنا نقاطًا كثيرة رغم تفوقنا بالأداء في معظم تلك المباريات؛ لذا نتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونسجل أهدافًا أكثر في المباريات القادمة.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة؛ لأن النصر فريق كبير؛ فهو أحد أندية القمة بالدوري، لكن فريقنا يلعب بشكل جيد، وقادر على التعامل مع أي فريق متى ما حضر التركيز، لكن ينقصنا التوفيق في كثير من الأحيان، والتعامل المناسب مع الفرص.

من جانبه، أوضح لاعب خط الوسط بنادي القادسية حسن العمري أن لديهم إصرارًا على تصحيح المسار ابتداء من المباراة القادمة أمام النصر اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف العمري: لدينا رغبة في تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزنا في الدوري، ولمصالحة الجماهير.

وختم العمري حديثه: نعد الجمهور القدساوي بتحسين الأداء والنتائج.. ونحتاج إلى دعمهم ومساندتهم في المدرجات؛ فهم يشكلون جزءًا كبيرًا من قوتنا.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:19 AM

لاعبو القادسية: سنعوِّض النقاط التي فقدناها بالفوز على النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أكد المحور الغاني في صفوف القادسية محمد فتاو جاهزية فريقه للمباراة المقبلة أمام نادي النصر، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم السبت. وأكد فتاو: نحن مستعدون لمواجهة النصر، وتعويض ما خسرناه من نقاط في المباريات الأخيرة؛ فقد خسرنا نقاطًا كثيرة رغم تفوقنا بالأداء في معظم تلك المباريات؛ لذا نتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونسجل أهدافًا أكثر في المباريات القادمة.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة؛ لأن النصر فريق كبير؛ فهو أحد أندية القمة بالدوري، لكن فريقنا يلعب بشكل جيد، وقادر على التعامل مع أي فريق متى ما حضر التركيز، لكن ينقصنا التوفيق في كثير من الأحيان، والتعامل المناسب مع الفرص.

من جانبه، أوضح لاعب خط الوسط بنادي القادسية حسن العمري أن لديهم إصرارًا على تصحيح المسار ابتداء من المباراة القادمة أمام النصر اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف العمري: لدينا رغبة في تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزنا في الدوري، ولمصالحة الجماهير.

وختم العمري حديثه: نعد الجمهور القدساوي بتحسين الأداء والنتائج.. ونحتاج إلى دعمهم ومساندتهم في المدرجات؛ فهم يشكلون جزءًا كبيرًا من قوتنا.

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