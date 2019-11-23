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"عار على فرنسا".. تظاهرات حاشدة للضغط على الحكومة

محتجون بملابس بنفسجية يتجهون بأعداد كبيرة صوب الإليزية

يتظاهر محتجون في باريس للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ خطوات أقوى لمنع العنف الأسري الدامي، في مشكلة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "عار على فرنسا".

وسجلت فرنسا أعلى معدلات العنف الأسري في أوروبا؛ نظرًا لسوء استجابة الشرطة للبلاغات عن سوء المعاملة.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال نشطاء: إن 130 امرأة قُتلن بأيدي شركاء حاليين أو سابقين هذا العام وحده في فرنسا، أي نحو حالة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

وقام ضحايا ونشطاء العنف الأسري بوضع ملصقات في جميع أنحاء فرنسا بعد كل حالة وفاة؛ للفت الانتباه إلى المشكلة، ويعتزمون تنظيم مسيرة في باريس السبت، قبل أن تكشف الحكومة الفرنسية عن إجراءات جديدة، الاثنين، لمعالجة المشكلة.

ومن المقرر أن يخرج المتظاهرون بالملابس البنفسجية، التي يستخدمها المدافعون عن حقوق المرأة، بأعداد كبيرة في مسيرة من قصر الأوبيرا للقصر الرئاسي.

ويتوقع أن تجري في نفس الوقت 30 مسيرة في مدن رئيسة في فرنسا، مثل ليل ومرسيليا وبوردو وتولوز ورين.

ومن المتوقع أن تشمل التدابير مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف منزلي، وإعطاء الأولوية لتدريب الشرطة.

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"عار على فرنسا".. تظاهرات حاشدة للضغط على الحكومة
سبق

يتظاهر محتجون في باريس للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ خطوات أقوى لمنع العنف الأسري الدامي، في مشكلة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "عار على فرنسا".

وسجلت فرنسا أعلى معدلات العنف الأسري في أوروبا؛ نظرًا لسوء استجابة الشرطة للبلاغات عن سوء المعاملة.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال نشطاء: إن 130 امرأة قُتلن بأيدي شركاء حاليين أو سابقين هذا العام وحده في فرنسا، أي نحو حالة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

وقام ضحايا ونشطاء العنف الأسري بوضع ملصقات في جميع أنحاء فرنسا بعد كل حالة وفاة؛ للفت الانتباه إلى المشكلة، ويعتزمون تنظيم مسيرة في باريس السبت، قبل أن تكشف الحكومة الفرنسية عن إجراءات جديدة، الاثنين، لمعالجة المشكلة.

ومن المقرر أن يخرج المتظاهرون بالملابس البنفسجية، التي يستخدمها المدافعون عن حقوق المرأة، بأعداد كبيرة في مسيرة من قصر الأوبيرا للقصر الرئاسي.

ويتوقع أن تجري في نفس الوقت 30 مسيرة في مدن رئيسة في فرنسا، مثل ليل ومرسيليا وبوردو وتولوز ورين.

ومن المتوقع أن تشمل التدابير مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف منزلي، وإعطاء الأولوية لتدريب الشرطة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
03:31 PM

"عار على فرنسا".. تظاهرات حاشدة للضغط على الحكومة

محتجون بملابس بنفسجية يتجهون بأعداد كبيرة صوب الإليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتظاهر محتجون في باريس للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ خطوات أقوى لمنع العنف الأسري الدامي، في مشكلة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "عار على فرنسا".

وسجلت فرنسا أعلى معدلات العنف الأسري في أوروبا؛ نظرًا لسوء استجابة الشرطة للبلاغات عن سوء المعاملة.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال نشطاء: إن 130 امرأة قُتلن بأيدي شركاء حاليين أو سابقين هذا العام وحده في فرنسا، أي نحو حالة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

وقام ضحايا ونشطاء العنف الأسري بوضع ملصقات في جميع أنحاء فرنسا بعد كل حالة وفاة؛ للفت الانتباه إلى المشكلة، ويعتزمون تنظيم مسيرة في باريس السبت، قبل أن تكشف الحكومة الفرنسية عن إجراءات جديدة، الاثنين، لمعالجة المشكلة.

ومن المقرر أن يخرج المتظاهرون بالملابس البنفسجية، التي يستخدمها المدافعون عن حقوق المرأة، بأعداد كبيرة في مسيرة من قصر الأوبيرا للقصر الرئاسي.

ويتوقع أن تجري في نفس الوقت 30 مسيرة في مدن رئيسة في فرنسا، مثل ليل ومرسيليا وبوردو وتولوز ورين.

ومن المتوقع أن تشمل التدابير مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف منزلي، وإعطاء الأولوية لتدريب الشرطة.

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