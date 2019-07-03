تونس تتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا بشق الأنفس .. وغانا تنتزع الصدارة من الكاميرون

حسم التعادل السلبي المواجهة العربية الخالصة والتي جمعت بين المنتخب التونسي وشقيقه المنتخب الموريتاني لحساب المجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا 2019 ليضمن نسور قرطاج تأهلهم إلى ثمن نهائي البطولة المقامة حاليًا في مصر .

بلغ منتخب نسور قرطاج دور الـ16 كوصيف لمتصدر المجموعة إذ رفع رصيده إلى 3 نقاط بينما تجمد رصيد موريتانيا عند نقطتين في المركز الأخير.

ونجح منتخب مالي بتحقيق الفوز على منتخب أنغولا بهدف دون رد في المباراة الثانية من المجموعة ذاتها في لقاء استضافة ملعب الإسماعيلية.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أمادو هايدارا بالدقيقة 37 من زمن اللقاء.

رفع منتخب مالي رصيده إلى 7 نقاط ، بينما توقف العداد النقطي لمنتخب أنغولا عند نقطتين بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا صاحبة المركز الرابع.

حجز منتخب غانا مقعده في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم في السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

سجل ثنائية النجوم السوداء كلٌ من جوردان أيو في الدقيقة 46 وعزز توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 72.

وضمن المجموعة ذاتها تأهل المنتخب الكاميروني إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 كوصيف لمتصدر المجموعة منتخب غانا على الرغم من تعادله مع منتخب بنين دون أهداف في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإسماعيلية.



فوز المنتخب الغاني رفع رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الكاميرون التي تراجعت للمركز الثاني وحلت بنين في المركز الثالث برصيد نقطتين، حيث حجزت بطاقتها بين أفضل أربعة منتخبات جاءت في المركز الثالث فيما ودعت غينيا بيساو البطولة بنقطة وحيدة.