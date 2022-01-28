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النادي السعودي بمانشستر يقيم ملتقى التخصصات

تناول أصعب التحديات التي واجهتهم بالخارج

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية ملتقى التخصصات، وهو المبادرة النوعية الأولى من نوعها التي تهدف إلى الجمع بين الطلبة من التخصص نفسه، وفتح المجال لهم لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في جلسات حوارية؛ ما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وخصوصًا المستجدين منهم.

كما تمت استضافة طلبة دكتوراه حديثي التخرج للتحدث عن أصعب التحديات وأهم النصائح التي تصاحب الطالب خلال فترة الابتعاث. وحضر اللقاء قرابة 140 طالبًا وطالبة من مانشستر، وبعض المدن البريطانية الأخرى.

وقال رئيس النادي السعودي بمانشستر ماجد الشمري: الحمد لله على تمام نعمته، وعلى استحسان الحضور مبادرة ملتقى التخصصات؛ إذ رأينا عليهم علامات الرضا بشيء يلامس اهتماماتهم، وكانوا يبحثون عنه؛ ليختصر عليهم عناء الوقت بخبرات من سبقوهم في هذا المجال.. آملاً أن تكون هناك مبادرات مماثلة، سواء بنسختها الثانية في مدينة مانشستر، أو على صعيد الأندية السعودية في مختلف مدن بريطانيا.

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النادي السعودي بمانشستر يقيم ملتقى التخصصات
سبق

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية ملتقى التخصصات، وهو المبادرة النوعية الأولى من نوعها التي تهدف إلى الجمع بين الطلبة من التخصص نفسه، وفتح المجال لهم لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في جلسات حوارية؛ ما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وخصوصًا المستجدين منهم.

كما تمت استضافة طلبة دكتوراه حديثي التخرج للتحدث عن أصعب التحديات وأهم النصائح التي تصاحب الطالب خلال فترة الابتعاث. وحضر اللقاء قرابة 140 طالبًا وطالبة من مانشستر، وبعض المدن البريطانية الأخرى.

وقال رئيس النادي السعودي بمانشستر ماجد الشمري: الحمد لله على تمام نعمته، وعلى استحسان الحضور مبادرة ملتقى التخصصات؛ إذ رأينا عليهم علامات الرضا بشيء يلامس اهتماماتهم، وكانوا يبحثون عنه؛ ليختصر عليهم عناء الوقت بخبرات من سبقوهم في هذا المجال.. آملاً أن تكون هناك مبادرات مماثلة، سواء بنسختها الثانية في مدينة مانشستر، أو على صعيد الأندية السعودية في مختلف مدن بريطانيا.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:46 PM

النادي السعودي بمانشستر يقيم ملتقى التخصصات

تناول أصعب التحديات التي واجهتهم بالخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية ملتقى التخصصات، وهو المبادرة النوعية الأولى من نوعها التي تهدف إلى الجمع بين الطلبة من التخصص نفسه، وفتح المجال لهم لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في جلسات حوارية؛ ما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وخصوصًا المستجدين منهم.

كما تمت استضافة طلبة دكتوراه حديثي التخرج للتحدث عن أصعب التحديات وأهم النصائح التي تصاحب الطالب خلال فترة الابتعاث. وحضر اللقاء قرابة 140 طالبًا وطالبة من مانشستر، وبعض المدن البريطانية الأخرى.

وقال رئيس النادي السعودي بمانشستر ماجد الشمري: الحمد لله على تمام نعمته، وعلى استحسان الحضور مبادرة ملتقى التخصصات؛ إذ رأينا عليهم علامات الرضا بشيء يلامس اهتماماتهم، وكانوا يبحثون عنه؛ ليختصر عليهم عناء الوقت بخبرات من سبقوهم في هذا المجال.. آملاً أن تكون هناك مبادرات مماثلة، سواء بنسختها الثانية في مدينة مانشستر، أو على صعيد الأندية السعودية في مختلف مدن بريطانيا.

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