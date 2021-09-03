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برشلونة يواصل سياسة الاستغناء عن اللاعبين.. و بيانيتش آخر المغادرين

أعلن بشيكتاش التركي اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم ليصبح اللاعب البوسني آخر المغادرين للنادي الإسباني.

وأكد بشيكتاش أنه سيدفع 2.7 مليون يورو (3.2 مليون دولار) للحصول على خدمات بيانيتش (31 عامًا) حتى يونيو حزيران 2022.


ووصل بيانيتش إلى كامب نو العام الماضي من يوفنتوس الذي لعب بصفوفه منذ 2016 وخاض 30 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات لكنه عجز عن حجز مكان بالتشكيلة الأساسية.

واضطر برشلونة لتخفيض أجور اللاعبين في فترة الانتقالات وحتى مغادرة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لم تكن كافية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني وليتمكن من تسجيل لاعبين.

ورحل العديد من اللاعبين عن برشلونة هذا الصيف، ومن بينهم أنطوان جريزمان الذي غادر في آخر يوم بفترة الانتقالات ليعود إلى أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يواصل سياسة الاستغناء عن اللاعبين.. و بيانيتش آخر المغادرين
سبق

أعلن بشيكتاش التركي اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم ليصبح اللاعب البوسني آخر المغادرين للنادي الإسباني.

وأكد بشيكتاش أنه سيدفع 2.7 مليون يورو (3.2 مليون دولار) للحصول على خدمات بيانيتش (31 عامًا) حتى يونيو حزيران 2022.


ووصل بيانيتش إلى كامب نو العام الماضي من يوفنتوس الذي لعب بصفوفه منذ 2016 وخاض 30 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات لكنه عجز عن حجز مكان بالتشكيلة الأساسية.

واضطر برشلونة لتخفيض أجور اللاعبين في فترة الانتقالات وحتى مغادرة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لم تكن كافية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني وليتمكن من تسجيل لاعبين.

ورحل العديد من اللاعبين عن برشلونة هذا الصيف، ومن بينهم أنطوان جريزمان الذي غادر في آخر يوم بفترة الانتقالات ليعود إلى أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة.


03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
05:54 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
07:46 PM

برشلونة يواصل سياسة الاستغناء عن اللاعبين.. و بيانيتش آخر المغادرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بشيكتاش التركي اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم ليصبح اللاعب البوسني آخر المغادرين للنادي الإسباني.

وأكد بشيكتاش أنه سيدفع 2.7 مليون يورو (3.2 مليون دولار) للحصول على خدمات بيانيتش (31 عامًا) حتى يونيو حزيران 2022.


ووصل بيانيتش إلى كامب نو العام الماضي من يوفنتوس الذي لعب بصفوفه منذ 2016 وخاض 30 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات لكنه عجز عن حجز مكان بالتشكيلة الأساسية.

واضطر برشلونة لتخفيض أجور اللاعبين في فترة الانتقالات وحتى مغادرة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لم تكن كافية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني وليتمكن من تسجيل لاعبين.

ورحل العديد من اللاعبين عن برشلونة هذا الصيف، ومن بينهم أنطوان جريزمان الذي غادر في آخر يوم بفترة الانتقالات ليعود إلى أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة.


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