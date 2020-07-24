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كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يستكمل في أكتوبر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.

وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.

وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يستكمل في أكتوبر
سبق

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.

وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.

وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:58 PM

كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يستكمل في أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.

وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.

وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.

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