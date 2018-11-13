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أمريكا تفرض عقوبات على نجل حسن نصر الله أمين "حزب الله" الإرهابي

"مراقبة الأصول" استهدف 4 أفراد يقودون أنشطة استخبارية ومالية بالعراق

قالت قناة "العربية" إن الولايات المتحدة الأمريكية ستُعلن مزيدًا من العقوبات والإجراءات ضد ميليشيا حزب الله، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على نجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله واعتبرته شخصًا إرهابيًا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات، اليوم الثلاثاء، لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بـ"حزب الله" يقودون أنشطة عملياتية ومالية واستخبارية في العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تفرض عقوبات على نجل حسن نصر الله أمين "حزب الله" الإرهابي
سبق

قالت قناة "العربية" إن الولايات المتحدة الأمريكية ستُعلن مزيدًا من العقوبات والإجراءات ضد ميليشيا حزب الله، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على نجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله واعتبرته شخصًا إرهابيًا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات، اليوم الثلاثاء، لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بـ"حزب الله" يقودون أنشطة عملياتية ومالية واستخبارية في العراق.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:51 PM

أمريكا تفرض عقوبات على نجل حسن نصر الله أمين "حزب الله" الإرهابي

"مراقبة الأصول" استهدف 4 أفراد يقودون أنشطة استخبارية ومالية بالعراق

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يوسف سفر - الرياض
11
5,200

قالت قناة "العربية" إن الولايات المتحدة الأمريكية ستُعلن مزيدًا من العقوبات والإجراءات ضد ميليشيا حزب الله، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على نجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله واعتبرته شخصًا إرهابيًا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات، اليوم الثلاثاء، لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بـ"حزب الله" يقودون أنشطة عملياتية ومالية واستخبارية في العراق.

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