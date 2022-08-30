أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"
كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.
وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.
أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"
محمد السيّد
سبق
2021-08-30
كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.
وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:02 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:49 PM
أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"
كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.
وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.