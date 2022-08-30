النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"

⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.

وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"
سبق

⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.

وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:02 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:49 PM

أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
3,818

⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.

وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,185
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,734
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة