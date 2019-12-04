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"الدفاع": استكمال تدشين كافة الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي

بمعرف "modgovksa" في "سناب شات وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام"

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع: "فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات" تحت معرف "modgovksa"، وذلك بمكتبه، اليوم، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

واستمع "الرويلي" لشرح قدمه مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة، والتفاعل مع ما يُطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع؛ بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي، وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي.

وزارة الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع": استكمال تدشين كافة الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي
سبق

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع: "فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات" تحت معرف "modgovksa"، وذلك بمكتبه، اليوم، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

واستمع "الرويلي" لشرح قدمه مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة، والتفاعل مع ما يُطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع؛ بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي، وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
05:02 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:02 PM

"الدفاع": استكمال تدشين كافة الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي

بمعرف "modgovksa" في "سناب شات وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع: "فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات" تحت معرف "modgovksa"، وذلك بمكتبه، اليوم، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

واستمع "الرويلي" لشرح قدمه مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة، والتفاعل مع ما يُطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع؛ بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي، وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي.

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