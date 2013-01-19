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أمين جدة يفتتح معرض "مبدعات 5" بمشاركة 50 فنانة تشكيلية سعودية

"العبلان": تم اختيار 50 لوحة فنية تتحدث عن جوانب حياتية مختلفة

افتتح أمين محافظة جده صالح بن علي التركي، اليوم الجمعة، معرض "مبدعات 5" الذي أقيم في جاليري نسما للفنون، بحضور الفنان محمد العبلان.

وتفصيلا: قام أمين جدة بقص الشريط معلنًا افتتاح المعرض؛ حيث تجول في أروقته، واستمع لشرح كل فنانة عن لوحتها الفنية وفكرتها، والمدرسة الفنية التي تنتمي لها.

ويأتي "جاليري مبدعات 5" هذا العام تكملةً لسلسلة معارض مبدعات التي تشرف عليه نسما من أجل دعم الحراك الفني للفنانين والفنانات على مستوى المدن السعودية.

وأكدَ "التركي" في كلمة له أن أمانة جدة بالتعاون مع جاليري نسما للفنون تعتزم قريباً إقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات التشكيليات على مستوى المدن السعودية في منطقة جدة التاريخية لعرض أعمالهن الفنية، لافتًا إلى أن ما شاهده من لوحات فنية متميزة ومتفردة يعكس وجود طاقات إبداعية تعبر عن المشاعر الإنسانية والمجتمعية باستخدام الفرشاة والألوان.

وشددَ "التركي" على أن اللوحة الفنية والقصيدة تعبران عن حضارة الشعوب؛ فكما يتفوق الشاعر في قصيدته يتفوق الفنان في لوحته التي تعبر بصدق عن حياته وحياة مجتمعه بكل ما فيها من تجليات وتداعيات وفي أدق الصور التعبيرية في كل تفاصليها الصغيرة والكبيرة، مثمناً إبداعات الفتاة السعودية التي أصبحت تنافس اليوم بقوة في المجالات الإبداعية على الخارطة العالمية.

ومن ناحيته قال الفنان "محمد العبلان": إن هناك ٢٠٠ عمل فني قُدم للمعرض وتم اختيار ٥٠ لوحة تتحدث عن جوانب حياتية مختلفة، معربًا عن تقديره لأمين جدة لافتتاحه المعرض رغم مشاغله.

وقالت الفنانة سميرة القرشي: إن جاليري مبدعات يعتبر تظاهرة فنية نسائية مهمة تقام سنوياً كل عام، تساهم في دعم الفن التشكيلي النسائي.

وذكرت أن توجيه أمين مدينة جدة بإقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات على مستوى المملكة؛ يعد لفتة كريمة ودعما للتشكيليين السعوديين، مؤكدةً أن هذه اللفتة ليست غريبة عليه؛ فهو الداعم للفن والإبداع في المنطقة الغربية من خلال صالة نسما للفنون التشكيلية.


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أمين جدة يفتتح معرض "مبدعات 5" بمشاركة 50 فنانة تشكيلية سعودية
سبق

افتتح أمين محافظة جده صالح بن علي التركي، اليوم الجمعة، معرض "مبدعات 5" الذي أقيم في جاليري نسما للفنون، بحضور الفنان محمد العبلان.

وتفصيلا: قام أمين جدة بقص الشريط معلنًا افتتاح المعرض؛ حيث تجول في أروقته، واستمع لشرح كل فنانة عن لوحتها الفنية وفكرتها، والمدرسة الفنية التي تنتمي لها.

ويأتي "جاليري مبدعات 5" هذا العام تكملةً لسلسلة معارض مبدعات التي تشرف عليه نسما من أجل دعم الحراك الفني للفنانين والفنانات على مستوى المدن السعودية.

وأكدَ "التركي" في كلمة له أن أمانة جدة بالتعاون مع جاليري نسما للفنون تعتزم قريباً إقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات التشكيليات على مستوى المدن السعودية في منطقة جدة التاريخية لعرض أعمالهن الفنية، لافتًا إلى أن ما شاهده من لوحات فنية متميزة ومتفردة يعكس وجود طاقات إبداعية تعبر عن المشاعر الإنسانية والمجتمعية باستخدام الفرشاة والألوان.

وشددَ "التركي" على أن اللوحة الفنية والقصيدة تعبران عن حضارة الشعوب؛ فكما يتفوق الشاعر في قصيدته يتفوق الفنان في لوحته التي تعبر بصدق عن حياته وحياة مجتمعه بكل ما فيها من تجليات وتداعيات وفي أدق الصور التعبيرية في كل تفاصليها الصغيرة والكبيرة، مثمناً إبداعات الفتاة السعودية التي أصبحت تنافس اليوم بقوة في المجالات الإبداعية على الخارطة العالمية.

ومن ناحيته قال الفنان "محمد العبلان": إن هناك ٢٠٠ عمل فني قُدم للمعرض وتم اختيار ٥٠ لوحة تتحدث عن جوانب حياتية مختلفة، معربًا عن تقديره لأمين جدة لافتتاحه المعرض رغم مشاغله.

وقالت الفنانة سميرة القرشي: إن جاليري مبدعات يعتبر تظاهرة فنية نسائية مهمة تقام سنوياً كل عام، تساهم في دعم الفن التشكيلي النسائي.

وذكرت أن توجيه أمين مدينة جدة بإقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات على مستوى المملكة؛ يعد لفتة كريمة ودعما للتشكيليين السعوديين، مؤكدةً أن هذه اللفتة ليست غريبة عليه؛ فهو الداعم للفن والإبداع في المنطقة الغربية من خلال صالة نسما للفنون التشكيلية.


18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
08:55 PM

أمين جدة يفتتح معرض "مبدعات 5" بمشاركة 50 فنانة تشكيلية سعودية

"العبلان": تم اختيار 50 لوحة فنية تتحدث عن جوانب حياتية مختلفة

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فهد العتيبي - جدة
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افتتح أمين محافظة جده صالح بن علي التركي، اليوم الجمعة، معرض "مبدعات 5" الذي أقيم في جاليري نسما للفنون، بحضور الفنان محمد العبلان.

وتفصيلا: قام أمين جدة بقص الشريط معلنًا افتتاح المعرض؛ حيث تجول في أروقته، واستمع لشرح كل فنانة عن لوحتها الفنية وفكرتها، والمدرسة الفنية التي تنتمي لها.

ويأتي "جاليري مبدعات 5" هذا العام تكملةً لسلسلة معارض مبدعات التي تشرف عليه نسما من أجل دعم الحراك الفني للفنانين والفنانات على مستوى المدن السعودية.

وأكدَ "التركي" في كلمة له أن أمانة جدة بالتعاون مع جاليري نسما للفنون تعتزم قريباً إقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات التشكيليات على مستوى المدن السعودية في منطقة جدة التاريخية لعرض أعمالهن الفنية، لافتًا إلى أن ما شاهده من لوحات فنية متميزة ومتفردة يعكس وجود طاقات إبداعية تعبر عن المشاعر الإنسانية والمجتمعية باستخدام الفرشاة والألوان.

وشددَ "التركي" على أن اللوحة الفنية والقصيدة تعبران عن حضارة الشعوب؛ فكما يتفوق الشاعر في قصيدته يتفوق الفنان في لوحته التي تعبر بصدق عن حياته وحياة مجتمعه بكل ما فيها من تجليات وتداعيات وفي أدق الصور التعبيرية في كل تفاصليها الصغيرة والكبيرة، مثمناً إبداعات الفتاة السعودية التي أصبحت تنافس اليوم بقوة في المجالات الإبداعية على الخارطة العالمية.

ومن ناحيته قال الفنان "محمد العبلان": إن هناك ٢٠٠ عمل فني قُدم للمعرض وتم اختيار ٥٠ لوحة تتحدث عن جوانب حياتية مختلفة، معربًا عن تقديره لأمين جدة لافتتاحه المعرض رغم مشاغله.

وقالت الفنانة سميرة القرشي: إن جاليري مبدعات يعتبر تظاهرة فنية نسائية مهمة تقام سنوياً كل عام، تساهم في دعم الفن التشكيلي النسائي.

وذكرت أن توجيه أمين مدينة جدة بإقامة أكبر تجمع للفنانين والفنانات على مستوى المملكة؛ يعد لفتة كريمة ودعما للتشكيليين السعوديين، مؤكدةً أن هذه اللفتة ليست غريبة عليه؛ فهو الداعم للفن والإبداع في المنطقة الغربية من خلال صالة نسما للفنون التشكيلية.


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