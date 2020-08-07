النصر: "مايكون" شارك في التدريبات وجاهز لأبها

شارك في التدريبات مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي اللازمة احترازًا من فيروس كورونا عقب عودته من تركيا الأسبوع الماضي بعد تمديد عقده.

وتدرب البرازيلي في كامل الحصة التدريبية مبديًا جاهزيته البدنية لمباراة فريقه أمام أبها الاثنين ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.