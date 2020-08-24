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تقرير: 3 أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها تحت حوض المطبخ

رغم ضيق المساحة

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت حوض ورخام (مجلى) المطبخ، من دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم، لكن تقريراً ألمانياً يكشف عن ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت رخام المطبخ.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تقول مجلة "فرويندنين" الألمانية، إن الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار حوض المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.

وتشير المجلة إلى ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت حوض المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة

أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائماً تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل حوض المطبخ عدة مرات في اليوم، وخطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جداً.

وأشار نفس المصدر إلى أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر بعيداً عن حوض المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

منتجات قابلة للاحتراق

بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ، ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغير الموجود عليها. ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس، حسب ما ذكرت مجلة "فرويندنين".

مناشف الأواني

لفت نفس المصدر إلى أنه من العملي جداً أن توجد مناشف الأواني بالقرب من حوض المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما؛ لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت الحوض، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.

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تقرير: 3 أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها تحت حوض المطبخ
سبق

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت حوض ورخام (مجلى) المطبخ، من دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم، لكن تقريراً ألمانياً يكشف عن ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت رخام المطبخ.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تقول مجلة "فرويندنين" الألمانية، إن الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار حوض المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.

وتشير المجلة إلى ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت حوض المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة

أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائماً تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل حوض المطبخ عدة مرات في اليوم، وخطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جداً.

وأشار نفس المصدر إلى أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر بعيداً عن حوض المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

منتجات قابلة للاحتراق

بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ، ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغير الموجود عليها. ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس، حسب ما ذكرت مجلة "فرويندنين".

مناشف الأواني

لفت نفس المصدر إلى أنه من العملي جداً أن توجد مناشف الأواني بالقرب من حوض المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما؛ لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت الحوض، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:43 AM

تقرير: 3 أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها تحت حوض المطبخ

رغم ضيق المساحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
12,613

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت حوض ورخام (مجلى) المطبخ، من دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم، لكن تقريراً ألمانياً يكشف عن ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت رخام المطبخ.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تقول مجلة "فرويندنين" الألمانية، إن الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار حوض المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.

وتشير المجلة إلى ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت حوض المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة

أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائماً تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل حوض المطبخ عدة مرات في اليوم، وخطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جداً.

وأشار نفس المصدر إلى أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر بعيداً عن حوض المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

منتجات قابلة للاحتراق

بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ، ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغير الموجود عليها. ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس، حسب ما ذكرت مجلة "فرويندنين".

مناشف الأواني

لفت نفس المصدر إلى أنه من العملي جداً أن توجد مناشف الأواني بالقرب من حوض المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما؛ لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت الحوض، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.

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