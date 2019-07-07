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توقيت صيانة "نفق الأمير منصور" بالطائف يثير استياء مرتاديه

لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد

أثار توقيت صيانة نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف لطلاء الجدران الداخلية، في الوقت الحالي، استياء الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق؛ كون التوقيت غير مناسب مع الإجازة الصيفية في ظل ما تشهده المحافظة من كثافة في أعداد الزائرين والمصطافين، إضافة لكون النفق لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد، بعد أن شهد حوادث كثيرة في فترات سابقة.

وتعمل أمانة الطائف على عمل طلاء الجدران الداخلية لنفق الأمير منصور، وسط استغراب مرتادي الطريق من توقيت العمل بالنفق؛ كونه يشهد كثافة عالية من السيارات، في ظل متابعة ووجود دوريات المرور للموقع بشكل دائم، حيث أغلق أحد المسارات المتجهة للفيصلية، وباق مسار آخر يكتظ بالمركبات، وسط مطالبات بتأجيل الصيانة إلى وقت مناسب، أو تخصيص وقت متأخر للعمل بذلك النفق.

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توقيت صيانة "نفق الأمير منصور" بالطائف يثير استياء مرتاديه
سبق

أثار توقيت صيانة نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف لطلاء الجدران الداخلية، في الوقت الحالي، استياء الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق؛ كون التوقيت غير مناسب مع الإجازة الصيفية في ظل ما تشهده المحافظة من كثافة في أعداد الزائرين والمصطافين، إضافة لكون النفق لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد، بعد أن شهد حوادث كثيرة في فترات سابقة.

وتعمل أمانة الطائف على عمل طلاء الجدران الداخلية لنفق الأمير منصور، وسط استغراب مرتادي الطريق من توقيت العمل بالنفق؛ كونه يشهد كثافة عالية من السيارات، في ظل متابعة ووجود دوريات المرور للموقع بشكل دائم، حيث أغلق أحد المسارات المتجهة للفيصلية، وباق مسار آخر يكتظ بالمركبات، وسط مطالبات بتأجيل الصيانة إلى وقت مناسب، أو تخصيص وقت متأخر للعمل بذلك النفق.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:35 PM

توقيت صيانة "نفق الأمير منصور" بالطائف يثير استياء مرتاديه

لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
9
6,098

أثار توقيت صيانة نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف لطلاء الجدران الداخلية، في الوقت الحالي، استياء الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق؛ كون التوقيت غير مناسب مع الإجازة الصيفية في ظل ما تشهده المحافظة من كثافة في أعداد الزائرين والمصطافين، إضافة لكون النفق لا يتحمل الكثافة العالية من المركبات على مسار واحد، بعد أن شهد حوادث كثيرة في فترات سابقة.

وتعمل أمانة الطائف على عمل طلاء الجدران الداخلية لنفق الأمير منصور، وسط استغراب مرتادي الطريق من توقيت العمل بالنفق؛ كونه يشهد كثافة عالية من السيارات، في ظل متابعة ووجود دوريات المرور للموقع بشكل دائم، حيث أغلق أحد المسارات المتجهة للفيصلية، وباق مسار آخر يكتظ بالمركبات، وسط مطالبات بتأجيل الصيانة إلى وقت مناسب، أو تخصيص وقت متأخر للعمل بذلك النفق.

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