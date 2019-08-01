"نوف الرشيدي" تحتفل بزفاف ابنها بعد 5 سنوات من فَقْد البصر بسبب "الفلاش"

"تخصصي خالد للعيون" أنقذها بالقرنية الصناعية.. ووزير الصحة هنأها

احتفلت السيدة "نوف الرشيدي" مساء أمس الأربعاء بزفاف ابنها "مروان"، واستقبلت ضيوفها بالمدينة المنورة، بعد معاناة امتدت خمس سنوات من جراء إصابتها بالعمى نتيجة تطاير حبيبات كيميائية "الفلاش"، قبل أن تنقذها العناية الإلهية، ثم مهارة الأطباء في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.

وقالت "الرشيدي" عن قصتها: قبل خمس سنوات أُصبت بالعمى بسبب حبيبات "الفلاش" بعد أن أفرغتها في دورات المياه، وسكبت عليها ماء حارًّا؛ فتبخرت بوجهي، وتضررت عيوني وأجزاء من جسدي. وحتى زوجي عندما حاول إنقاذي أُصيب كذلك بحروق. وقد تم نقلي للمستشفى، وأجريت عددًا من العمليات إلا أنها لم تنجح في إعادة البصر بعد فقدانه؛ وعشت سنوات من المعاناة حتى نجح الأطباء - بعد توفيق الله - في زراعة قرنية صناعية بمستشفى الملك خالد للعيون.

وتلقت السيدة "نوف الرشيدي" اتصالاً عصر أمس الأربعاء من وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، يهنئها بعودة بصرها، وكذلك زفاف ابنها. وكان "خالد للعيون" قد تلقى في وقت سابق بطاقة دعوة من السيدة لمنسوبي المستشفى أملاً بحضورهم الفرح.

وفي أثناء المكالمة لم تتمالك السيدة نفسها وهي تشكر وتدعو للوزير ومدير مستشفى الملك خالد للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وطاقم التمريض.