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"الصحة العالمية": تسجيل إصابات جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا بفيروس كورونا

الحالات المُبلَغ عنها عالميًّا تجاوزت لأول مرة أعدادها داخل الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مجموع الحالات الجديدة المبلغ عنها "خارج الصين، قد تجاوز لأول مرة أعدادها داخل الصين".

وقال المدير العام للمنظمة: إن الوقت قد حان الآن لتضامن عالمي -سياسيًّا وتقنيًّا وماليًّا- بين كل الدول؛ لأن "ذلك هو السبيل الوحيد" لمنع العدوى ولإنقاذ الأرواح.

ويأتي حديث رئيس المنظمة في وقت تسجل فيه الآن حالات جديدة لفيروس كورونا "في جميع أنحاء أوروبا وفي أنحاء الشرق الأوسط، هناك الآن ما يقرب من أربعين دولة، قُتِل فيها أكثر من 40 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 2.790 إصابة جديدة في 37 دولة مختلفة"؛ حسب الدكتور "تيدروس".

وحذّر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن "الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات في إيطاليا، وإيران، وجمهورية كوريا، يبعث على القلق الشديد"؛ مضيفًا أن حالات مرتبطة بإصابات إيران تم تسجيلها في كل من "البحرين والعراق وأفغانستان والكويت وسلطنة عمان".

كما تم الإبلاغ عن حالات جديدة في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا؛ "مرتبطة بإصابات إيطاليا".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": تسجيل إصابات جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا بفيروس كورونا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مجموع الحالات الجديدة المبلغ عنها "خارج الصين، قد تجاوز لأول مرة أعدادها داخل الصين".

وقال المدير العام للمنظمة: إن الوقت قد حان الآن لتضامن عالمي -سياسيًّا وتقنيًّا وماليًّا- بين كل الدول؛ لأن "ذلك هو السبيل الوحيد" لمنع العدوى ولإنقاذ الأرواح.

ويأتي حديث رئيس المنظمة في وقت تسجل فيه الآن حالات جديدة لفيروس كورونا "في جميع أنحاء أوروبا وفي أنحاء الشرق الأوسط، هناك الآن ما يقرب من أربعين دولة، قُتِل فيها أكثر من 40 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 2.790 إصابة جديدة في 37 دولة مختلفة"؛ حسب الدكتور "تيدروس".

وحذّر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن "الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات في إيطاليا، وإيران، وجمهورية كوريا، يبعث على القلق الشديد"؛ مضيفًا أن حالات مرتبطة بإصابات إيران تم تسجيلها في كل من "البحرين والعراق وأفغانستان والكويت وسلطنة عمان".

كما تم الإبلاغ عن حالات جديدة في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا؛ "مرتبطة بإصابات إيطاليا".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:45 AM

"الصحة العالمية": تسجيل إصابات جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا بفيروس كورونا

الحالات المُبلَغ عنها عالميًّا تجاوزت لأول مرة أعدادها داخل الصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مجموع الحالات الجديدة المبلغ عنها "خارج الصين، قد تجاوز لأول مرة أعدادها داخل الصين".

وقال المدير العام للمنظمة: إن الوقت قد حان الآن لتضامن عالمي -سياسيًّا وتقنيًّا وماليًّا- بين كل الدول؛ لأن "ذلك هو السبيل الوحيد" لمنع العدوى ولإنقاذ الأرواح.

ويأتي حديث رئيس المنظمة في وقت تسجل فيه الآن حالات جديدة لفيروس كورونا "في جميع أنحاء أوروبا وفي أنحاء الشرق الأوسط، هناك الآن ما يقرب من أربعين دولة، قُتِل فيها أكثر من 40 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 2.790 إصابة جديدة في 37 دولة مختلفة"؛ حسب الدكتور "تيدروس".

وحذّر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن "الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات في إيطاليا، وإيران، وجمهورية كوريا، يبعث على القلق الشديد"؛ مضيفًا أن حالات مرتبطة بإصابات إيران تم تسجيلها في كل من "البحرين والعراق وأفغانستان والكويت وسلطنة عمان".

كما تم الإبلاغ عن حالات جديدة في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا؛ "مرتبطة بإصابات إيطاليا".

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