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مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية

قالوا: انخفاض الحالات لا يعني زوال الفيروس وعلى الإدارة تحمل المسؤولية

تصاعدت مخاوف طلاب وطالبات جامعة جازان من تَبِعات عودة أرقام حالات كورونا بالمنطقة، وقرار الجامعة بالاختبارات الحضورية.

وطالَبَ عدد من الطلاب، المسؤولين في الجامعة، بإعادة النظر في القرار؛ نظرًا لكون الفيروس لم ينتهِ بعد؛ مشيرين إلى أن على الجامعة تحمل مسؤولية ذلك القرار، وما يتعرض له الطلاب في ظل الجائحة.

وبينوا أن انخفاض الحالات لا يعني زوال الفيروس، وأن على الجامعة إدراك ذلك الأمر ومراجعة القرار.

ولم يرد المتحدث باسم الجامعة على استفسار "سبق" حول مطالبات الطلاب منذ خمسة أيام.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية
سبق

تصاعدت مخاوف طلاب وطالبات جامعة جازان من تَبِعات عودة أرقام حالات كورونا بالمنطقة، وقرار الجامعة بالاختبارات الحضورية.

وطالَبَ عدد من الطلاب، المسؤولين في الجامعة، بإعادة النظر في القرار؛ نظرًا لكون الفيروس لم ينتهِ بعد؛ مشيرين إلى أن على الجامعة تحمل مسؤولية ذلك القرار، وما يتعرض له الطلاب في ظل الجائحة.

وبينوا أن انخفاض الحالات لا يعني زوال الفيروس، وأن على الجامعة إدراك ذلك الأمر ومراجعة القرار.

ولم يرد المتحدث باسم الجامعة على استفسار "سبق" حول مطالبات الطلاب منذ خمسة أيام.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:14 PM

مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية

قالوا: انخفاض الحالات لا يعني زوال الفيروس وعلى الإدارة تحمل المسؤولية

A A A
محمد المواسي - جازان
0
268

تصاعدت مخاوف طلاب وطالبات جامعة جازان من تَبِعات عودة أرقام حالات كورونا بالمنطقة، وقرار الجامعة بالاختبارات الحضورية.

وطالَبَ عدد من الطلاب، المسؤولين في الجامعة، بإعادة النظر في القرار؛ نظرًا لكون الفيروس لم ينتهِ بعد؛ مشيرين إلى أن على الجامعة تحمل مسؤولية ذلك القرار، وما يتعرض له الطلاب في ظل الجائحة.

وبينوا أن انخفاض الحالات لا يعني زوال الفيروس، وأن على الجامعة إدراك ذلك الأمر ومراجعة القرار.

ولم يرد المتحدث باسم الجامعة على استفسار "سبق" حول مطالبات الطلاب منذ خمسة أيام.

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