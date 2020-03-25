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"جرعة عالية" من فيتامين سي.. هل تهزم "كورونا"؟

أخصائي أمراض الرئة بمراكز "نورث ويل هيلث" يجيب

بدأت مستشفيات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء مرضى فيروس "كورونا" أدوية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين سي، مما يعدّ تكتيكاً جديداً من أجل القضاء على الفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث" في لونغ آيلاند، قوله إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة 1500 ميليغرام من فيتامين سي في الوريد.

وأوضح أن كل جرعة تزيد على 16 ضعفاً بالنسبة للكمية المسموح بها يومياً من الفيتامين، التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.

وأكد "ويبر" أن الذي شجعه على القيام باستخدام فيتامين سي مع المرضى من فيروس "كورونا" في نيويورك، هو نجاح العلاج نفسه مع مرضى الفيروس "كورونا" في الصين.

وتابع: كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه. إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية”.

وأردف "ويبر": فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، ولقد تلقوا أيضاً عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، ومضادات حيوية.

وأشار إلى أن المرضى الذين يصابون بالفيروسات التاجية، يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي.

من جانبه، قال جيسون مولينيت، المتحدث باسم مركز نورث ويل في الولايات المتحدة، إن فيتامين سي "يستخدم على نطاق واسع" كعلاج للفيروس التاجي في جميع الأنظمة الصحية، مشيراً إلى أن الجرعة المقدمة للمرضى تختلف، وذلك ما يقرره الطبيب.

وتعد مراكز "نورث ويل هيلث" أكبر مزود للرعاية الصحية في نيويورك، مع 23 مستشفى في جميع أنحاء الولاية، ويتم حاليا علاج حوالي 700 مريض عبر شبكة مستشفيات المركز من الفيروس التاجي.

جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة سريرية لمعرفة فعالية فيتامين سي عند المصابين بفيروسات تاجية، وذلك في 14 فبراير الماضي في مستشفى تشونغنان في ووهان، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الصين.

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"جرعة عالية" من فيتامين سي.. هل تهزم "كورونا"؟
سبق

بدأت مستشفيات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء مرضى فيروس "كورونا" أدوية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين سي، مما يعدّ تكتيكاً جديداً من أجل القضاء على الفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث" في لونغ آيلاند، قوله إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة 1500 ميليغرام من فيتامين سي في الوريد.

وأوضح أن كل جرعة تزيد على 16 ضعفاً بالنسبة للكمية المسموح بها يومياً من الفيتامين، التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.

وأكد "ويبر" أن الذي شجعه على القيام باستخدام فيتامين سي مع المرضى من فيروس "كورونا" في نيويورك، هو نجاح العلاج نفسه مع مرضى الفيروس "كورونا" في الصين.

وتابع: كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه. إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية”.

وأردف "ويبر": فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، ولقد تلقوا أيضاً عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، ومضادات حيوية.

وأشار إلى أن المرضى الذين يصابون بالفيروسات التاجية، يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي.

من جانبه، قال جيسون مولينيت، المتحدث باسم مركز نورث ويل في الولايات المتحدة، إن فيتامين سي "يستخدم على نطاق واسع" كعلاج للفيروس التاجي في جميع الأنظمة الصحية، مشيراً إلى أن الجرعة المقدمة للمرضى تختلف، وذلك ما يقرره الطبيب.

وتعد مراكز "نورث ويل هيلث" أكبر مزود للرعاية الصحية في نيويورك، مع 23 مستشفى في جميع أنحاء الولاية، ويتم حاليا علاج حوالي 700 مريض عبر شبكة مستشفيات المركز من الفيروس التاجي.

جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة سريرية لمعرفة فعالية فيتامين سي عند المصابين بفيروسات تاجية، وذلك في 14 فبراير الماضي في مستشفى تشونغنان في ووهان، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الصين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:18 PM

"جرعة عالية" من فيتامين سي.. هل تهزم "كورونا"؟

أخصائي أمراض الرئة بمراكز "نورث ويل هيلث" يجيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت مستشفيات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء مرضى فيروس "كورونا" أدوية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين سي، مما يعدّ تكتيكاً جديداً من أجل القضاء على الفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث" في لونغ آيلاند، قوله إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة 1500 ميليغرام من فيتامين سي في الوريد.

وأوضح أن كل جرعة تزيد على 16 ضعفاً بالنسبة للكمية المسموح بها يومياً من الفيتامين، التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.

وأكد "ويبر" أن الذي شجعه على القيام باستخدام فيتامين سي مع المرضى من فيروس "كورونا" في نيويورك، هو نجاح العلاج نفسه مع مرضى الفيروس "كورونا" في الصين.

وتابع: كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه. إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية”.

وأردف "ويبر": فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، ولقد تلقوا أيضاً عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، ومضادات حيوية.

وأشار إلى أن المرضى الذين يصابون بالفيروسات التاجية، يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي.

من جانبه، قال جيسون مولينيت، المتحدث باسم مركز نورث ويل في الولايات المتحدة، إن فيتامين سي "يستخدم على نطاق واسع" كعلاج للفيروس التاجي في جميع الأنظمة الصحية، مشيراً إلى أن الجرعة المقدمة للمرضى تختلف، وذلك ما يقرره الطبيب.

وتعد مراكز "نورث ويل هيلث" أكبر مزود للرعاية الصحية في نيويورك، مع 23 مستشفى في جميع أنحاء الولاية، ويتم حاليا علاج حوالي 700 مريض عبر شبكة مستشفيات المركز من الفيروس التاجي.

جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة سريرية لمعرفة فعالية فيتامين سي عند المصابين بفيروسات تاجية، وذلك في 14 فبراير الماضي في مستشفى تشونغنان في ووهان، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الصين.

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