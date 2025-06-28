"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,300 سلة غذائية في ريف حلب

ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من السعودية للشعب السوري

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,300 سلة غذائية في المخيمات المحيطة بقريتَي عين جارة وأبين بريف حلب، استفاد منها 8,850 فردًا.



ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق.