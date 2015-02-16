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المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب

"ميشيل" طالبها بإثبات رغبتها في التهدئة من خلال الأفعال

خيّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم (الأربعاء) روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب.

ودعا رئيس المجلس التابع للاتحاد الأوروبي موسكو إلى إثبات أنها ترغب في التهدئة بالأفعال وليس بالأقوال، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميشيل": "بعثت روسيا في اليومين الأخيرين إشارات تدل على أنها منفتحة على الدبلوماسية، ونحن نحثّ روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التهدئة؛ لأن هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق".

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

الرئيسية/ أخبار العالم

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المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب
سبق

خيّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم (الأربعاء) روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب.

ودعا رئيس المجلس التابع للاتحاد الأوروبي موسكو إلى إثبات أنها ترغب في التهدئة بالأفعال وليس بالأقوال، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميشيل": "بعثت روسيا في اليومين الأخيرين إشارات تدل على أنها منفتحة على الدبلوماسية، ونحن نحثّ روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التهدئة؛ لأن هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:08 PM

المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب

"ميشيل" طالبها بإثبات رغبتها في التهدئة من خلال الأفعال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خيّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم (الأربعاء) روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب.

ودعا رئيس المجلس التابع للاتحاد الأوروبي موسكو إلى إثبات أنها ترغب في التهدئة بالأفعال وليس بالأقوال، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميشيل": "بعثت روسيا في اليومين الأخيرين إشارات تدل على أنها منفتحة على الدبلوماسية، ونحن نحثّ روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التهدئة؛ لأن هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق".

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