البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني التابعة للوزارة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.