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البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني التابعة للوزارة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مدينة سميراء حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:29 PM

البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني التابعة للوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.

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