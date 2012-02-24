تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-24
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:27 AM
تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.