"التجارة" تشهِّر بشركة باعت مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في بيع وقود السيارات بمحافظة الطائف؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشـأة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية، وإغلاق المحطة التي وقعت فيها المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.