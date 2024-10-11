‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى 8 مساء

في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله.