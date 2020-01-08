"أمانة الجوف" ترصد 90 محلاً مخالفاً في سكاكا

صادرت كميات من الأغذية والمشروبات غير الصالحة

نفّذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف أكثر من 635 جولة "صباحية ومسائية" على المحالّ الغذائية والمطاعم في سكاكا، على مدار الأشهر الخمس الماضية، وأسفرت عن مخالفة 90 محلاً، وإغلاق 47 منها، ومصادرة 34.129 كجم و200 لتر من المواد المخالفة.

واستهدفت الحملات الرقابية التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الصحية؛ للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تدني مستوى النظافة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها.

من جهته، أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن الحملات الرقابية مستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة متواصلة في أعمالها الميدانية.

وأوضح أن الحملة تستهدف التأكّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومن مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة على رقم مركز خدمة العملاء البلدية 940.