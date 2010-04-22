حملة ميدانية بالطائف تغلق محلات مخالفة للاحترازات وتغرم المخالفين

نفذتها الصحة والأمانة والضبط الإداري.. وشملت حي الشرقية والبخارية

رصدت حملة ميدانية نفذتها عدة جهات حكومية ممثلة في "الضبط الإداري، والأمانة، والصحة" في محافظة الطائف، مخالفات عديدة على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".



وتفصيلًا: أوضح مدير صحة البيئة بصحة الطائف حسن الزهراني، أن الحملة شملت المحلات التجارية في حي الشرقية والبخارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحلات والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا.



وأضاف الزهراني أن الحملة قامت بإغلاق بعض المحلات التجارية التي لم تطبق الاحترازات الوقائية، كما حررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة.



وأشار الزهراني إلى أن لدى صحة الطائف 11 فرقة ميدانية تعمل على مدار الأسبوع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات ضمن إدارة المشاركة المجتمعية.