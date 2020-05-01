قلد مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء محمد أحمد خميس رتبته الجديدة .
"خميس" إلى رئيس رقباء بجوازات جازان
قلد مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء محمد أحمد خميس رتبته الجديدة .
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"خميس" إلى رئيس رقباء بجوازات جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-01
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
08:13 PM
"خميس" إلى رئيس رقباء بجوازات جازان
قلد مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء محمد أحمد خميس رتبته الجديدة .
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