النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مختص" عن تخفيف الوزن بإغلاق شريان المعدة: طُبّقت على الحيوان وفشلت

"الودعاني": إجراء قد يسبب الغرغرينة وتطبيقه على الإنسان مباشرة فيه خطورة

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة الدكتور حامد الودعاني؛ عن خطورة تخفيف الوزن عن طريق إغلاق أهم شرايين المعدة، مشيراً إلى فوائد الأشعة التداخلية في عديد من الحالات المرضية وتقديمها خدمات جليلة وإيجابية لعدد من الحالات إلا أنها في عملية تخفيف الوزن عن طريق غلق "تسكير" شريان المعدة تجربة لا تزال قيد الدراسة، والجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف بها، وقد تسبّب تلك العملية مضاعفات على المرضى.

وقال الدكتور حامد الودعاني؛ لـ "سبق": الدخول بمنظار في شرايين المعدة حتى الوصول لشريان مهم في المعدة ومن ثم غلق "تسكير"التشعبات التي تظهر منه، هذا العمل له فترة خارجياً ومطبق على "الحيوانات" ولم يجدِ نفعاً، ونزول الوزن لا يكاد يُذكر فيه وهي تجربة لا تزال تحت الدراسة.

وتابع د. الودعاني: العمل بهذه النظرية ومبادئها التي لم تصل للمستوى العلاجي الحقيقي وتطبيقه على الإنسان مباشرة؛ هذا أمر فيه خطورة وخطأ في الطريقة البحثية الحقيقية.

وأضاف: من الأفضل العمل بهذه التجربة أولاً على الحيوان، وثانياً إذا وصلنا إلى مرحلة التطبيق على الإنسان فلا بد أن نخبر الشخص أن هذا الشيء لا يزال في موضع تجربة وليس مطبقاً حقيقةً بالصورة على أنه علاج معترف فيه، لأن كل الجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف به أبداً، خاصة أن نتائجه ضعيفة وليست لها نتائج جيدة إلى الآن.

وأردف: لو احتاج المريض في وقت لاحق إلى تدخل جراحي لتخفيف عملية الوزن أخشى رفض التدخل الجراحي بسبب نتائج غلق "تسكير" الشريان المهم في المعدة، فقد تتضرر العملية الثانية من جرّاء غلق "تسكير" الشريان المهم بالمعدة.

واختتم د. الودعاني؛ بأن غلق "تسكير" الشرايين بهذه الطريقة قد يسبّب "غرغرينة" في بعض أجزاء المعدة وقد تكون لها مضاعفات أخرى من تسرُّب وغيره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مختص" عن تخفيف الوزن بإغلاق شريان المعدة: طُبّقت على الحيوان وفشلت
سبق

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة الدكتور حامد الودعاني؛ عن خطورة تخفيف الوزن عن طريق إغلاق أهم شرايين المعدة، مشيراً إلى فوائد الأشعة التداخلية في عديد من الحالات المرضية وتقديمها خدمات جليلة وإيجابية لعدد من الحالات إلا أنها في عملية تخفيف الوزن عن طريق غلق "تسكير" شريان المعدة تجربة لا تزال قيد الدراسة، والجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف بها، وقد تسبّب تلك العملية مضاعفات على المرضى.

وقال الدكتور حامد الودعاني؛ لـ "سبق": الدخول بمنظار في شرايين المعدة حتى الوصول لشريان مهم في المعدة ومن ثم غلق "تسكير"التشعبات التي تظهر منه، هذا العمل له فترة خارجياً ومطبق على "الحيوانات" ولم يجدِ نفعاً، ونزول الوزن لا يكاد يُذكر فيه وهي تجربة لا تزال تحت الدراسة.

وتابع د. الودعاني: العمل بهذه النظرية ومبادئها التي لم تصل للمستوى العلاجي الحقيقي وتطبيقه على الإنسان مباشرة؛ هذا أمر فيه خطورة وخطأ في الطريقة البحثية الحقيقية.

وأضاف: من الأفضل العمل بهذه التجربة أولاً على الحيوان، وثانياً إذا وصلنا إلى مرحلة التطبيق على الإنسان فلا بد أن نخبر الشخص أن هذا الشيء لا يزال في موضع تجربة وليس مطبقاً حقيقةً بالصورة على أنه علاج معترف فيه، لأن كل الجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف به أبداً، خاصة أن نتائجه ضعيفة وليست لها نتائج جيدة إلى الآن.

وأردف: لو احتاج المريض في وقت لاحق إلى تدخل جراحي لتخفيف عملية الوزن أخشى رفض التدخل الجراحي بسبب نتائج غلق "تسكير" الشريان المهم في المعدة، فقد تتضرر العملية الثانية من جرّاء غلق "تسكير" الشريان المهم بالمعدة.

واختتم د. الودعاني؛ بأن غلق "تسكير" الشرايين بهذه الطريقة قد يسبّب "غرغرينة" في بعض أجزاء المعدة وقد تكون لها مضاعفات أخرى من تسرُّب وغيره.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:10 PM

"مختص" عن تخفيف الوزن بإغلاق شريان المعدة: طُبّقت على الحيوان وفشلت

"الودعاني": إجراء قد يسبب الغرغرينة وتطبيقه على الإنسان مباشرة فيه خطورة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,482

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة الدكتور حامد الودعاني؛ عن خطورة تخفيف الوزن عن طريق إغلاق أهم شرايين المعدة، مشيراً إلى فوائد الأشعة التداخلية في عديد من الحالات المرضية وتقديمها خدمات جليلة وإيجابية لعدد من الحالات إلا أنها في عملية تخفيف الوزن عن طريق غلق "تسكير" شريان المعدة تجربة لا تزال قيد الدراسة، والجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف بها، وقد تسبّب تلك العملية مضاعفات على المرضى.

وقال الدكتور حامد الودعاني؛ لـ "سبق": الدخول بمنظار في شرايين المعدة حتى الوصول لشريان مهم في المعدة ومن ثم غلق "تسكير"التشعبات التي تظهر منه، هذا العمل له فترة خارجياً ومطبق على "الحيوانات" ولم يجدِ نفعاً، ونزول الوزن لا يكاد يُذكر فيه وهي تجربة لا تزال تحت الدراسة.

وتابع د. الودعاني: العمل بهذه النظرية ومبادئها التي لم تصل للمستوى العلاجي الحقيقي وتطبيقه على الإنسان مباشرة؛ هذا أمر فيه خطورة وخطأ في الطريقة البحثية الحقيقية.

وأضاف: من الأفضل العمل بهذه التجربة أولاً على الحيوان، وثانياً إذا وصلنا إلى مرحلة التطبيق على الإنسان فلا بد أن نخبر الشخص أن هذا الشيء لا يزال في موضع تجربة وليس مطبقاً حقيقةً بالصورة على أنه علاج معترف فيه، لأن كل الجمعيات الجراحية المهتمة بالسمنة لم تعترف به أبداً، خاصة أن نتائجه ضعيفة وليست لها نتائج جيدة إلى الآن.

وأردف: لو احتاج المريض في وقت لاحق إلى تدخل جراحي لتخفيف عملية الوزن أخشى رفض التدخل الجراحي بسبب نتائج غلق "تسكير" الشريان المهم في المعدة، فقد تتضرر العملية الثانية من جرّاء غلق "تسكير" الشريان المهم بالمعدة.

واختتم د. الودعاني؛ بأن غلق "تسكير" الشرايين بهذه الطريقة قد يسبّب "غرغرينة" في بعض أجزاء المعدة وقد تكون لها مضاعفات أخرى من تسرُّب وغيره.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,132
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,975

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة