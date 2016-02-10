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حراس جامعة يفتحون النار على محتجين جنوب بغداد.. ومتظاهر يلفظ أنفاسه

أغلقوا مداخل عدد من الكليات

قُتل متظاهر عراقي اليوم (الاثنين)، عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي.

وبينت مصادر طبية أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في إغلاق مداخل عدد من كليات الجامعة، قبل أن يتدخّل الحرّاس ويعيدوا فتحها بالقوة إثر مواجهات أسفرت عن مقتل المتظاهر برصاص الحرّاس.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من المظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في العديد من المدن العراقية، لكن الطلاب بقوا المحرك الرئيسي لها.

وتسعى السلطات إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتعمل على فتح الطرقات والمقرات التربوية والرسمية التي أغلقت بفعل الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية.

محتجين جنوب بغداد

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حراس جامعة يفتحون النار على محتجين جنوب بغداد.. ومتظاهر يلفظ أنفاسه
سبق

قُتل متظاهر عراقي اليوم (الاثنين)، عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي.

وبينت مصادر طبية أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في إغلاق مداخل عدد من كليات الجامعة، قبل أن يتدخّل الحرّاس ويعيدوا فتحها بالقوة إثر مواجهات أسفرت عن مقتل المتظاهر برصاص الحرّاس.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من المظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في العديد من المدن العراقية، لكن الطلاب بقوا المحرك الرئيسي لها.

وتسعى السلطات إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتعمل على فتح الطرقات والمقرات التربوية والرسمية التي أغلقت بفعل الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:04 PM

حراس جامعة يفتحون النار على محتجين جنوب بغداد.. ومتظاهر يلفظ أنفاسه

أغلقوا مداخل عدد من الكليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل متظاهر عراقي اليوم (الاثنين)، عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي.

وبينت مصادر طبية أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في إغلاق مداخل عدد من كليات الجامعة، قبل أن يتدخّل الحرّاس ويعيدوا فتحها بالقوة إثر مواجهات أسفرت عن مقتل المتظاهر برصاص الحرّاس.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من المظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في العديد من المدن العراقية، لكن الطلاب بقوا المحرك الرئيسي لها.

وتسعى السلطات إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتعمل على فتح الطرقات والمقرات التربوية والرسمية التي أغلقت بفعل الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية.

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