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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة و57 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 209 آلاف و228، فيما بلغ مجموع الوفيات 2114.

مصر

سجلت مصر 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 284580، فيما بلغ مجموع الوفيات 16562.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة و57 حالة بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 209 آلاف و228، فيما بلغ مجموع الوفيات 2114.

مصر

سجلت مصر 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 284580، فيما بلغ مجموع الوفيات 16562.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:18 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة و57 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 209 آلاف و228، فيما بلغ مجموع الوفيات 2114.

مصر

سجلت مصر 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 284580، فيما بلغ مجموع الوفيات 16562.

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