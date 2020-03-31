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بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس ‫كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس ‫كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:44 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:35 PM

بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
17,046

أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس ‫كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.

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