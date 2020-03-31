بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-31
أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:44 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:35 PM
بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.